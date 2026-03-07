Через атаки російських БПЛА на Харківщині загинули двоє людей

У Білому Колодязі на Харківщині через удар БпЛА загинули двоє чоловіків. У Різниковому ворожий дрон влучив у автомобіль, поранивши 48-річного водія.

Вовчанську громаду Харківщини росіяни атакували безпілотниками, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це повідомляє поліція Харківщини, пише УНН. 7 березня до відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції надійшло кілька повідомлень про наслідки ворожих атак на території громади - йдеться у повідомленні. У селі Різникове під час руху в автомобіль влучив ворожий безпілотний літальний апарат. Унаслідок атаки 48-річний чоловік отримав тілесні ушкодження ніг. Його доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Ще одна атака ворожого БпЛА сталася у селищі Білий Колодязь. Поблизу поштового відділення внаслідок удару загинули двоє цивільних чоловіків 81 та 61 років. Крім того, поранення отримала 71-річна місцева мешканка. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації потеріла відмовилася. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян дотримуватися правил безпеки та, за можливості, уникати перебування на відкритій місцевості під час загрози ворожих атак. Нагадаємо Окупанти завдали балістичного удару по житловій забудові Київського району Харкова. Зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий будинок.