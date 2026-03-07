$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
13:30 • 13457 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 28979 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 21635 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 23837 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 43311 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 54639 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 61807 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44410 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 83104 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30283 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Lockheed Martin F-35 Lightning II

В результате атак российских БПЛА в Харьковской области погибли два человека

Киев • УНН

 • 642 просмотра

В Белом Колодезе Харьковской области в результате удара БПЛА погибли двое мужчин. В Резниково вражеский дрон попал в автомобиль, ранив 48-летнего водителя.

В результате атак российских БПЛА в Харьковской области погибли два человека

Волчанскую общину Харьковщины россияне атаковали беспилотниками, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Об этом сообщает полиция Харьковщины, пишет УНН.

7 марта в отдел полиции №1 Чугуевского районного управления полиции поступило несколько сообщений о последствиях вражеских атак на территории общины

- говорится в сообщении.

В селе Резниково во время движения в автомобиль попал вражеский беспилотный летательный аппарат. В результате атаки 48-летний мужчина получил телесные повреждения ног. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Еще одна атака вражеского БПЛА произошла в поселке Белый Колодец. Вблизи почтового отделения в результате удара погибли двое гражданских мужчин 81 и 61 лет. Кроме того, ранения получила 71-летняя местная жительница. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации потерпевшая отказалась.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Полиция призывает граждан соблюдать правила безопасности и, по возможности, избегать пребывания на открытой местности во время угрозы вражеских атак.

Напомним

Оккупанты нанесли баллистический удар по жилой застройке Киевского района Харькова. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Харьковская область
Украина