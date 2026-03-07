В результате атак российских БПЛА в Харьковской области погибли два человека

Волчанскую общину Харьковщины россияне атаковали беспилотниками, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Об этом сообщает полиция Харьковщины, пишет УНН.

7 марта в отдел полиции №1 Чугуевского районного управления полиции поступило несколько сообщений о последствиях вражеских атак на территории общины - говорится в сообщении.

В селе Резниково во время движения в автомобиль попал вражеский беспилотный летательный аппарат. В результате атаки 48-летний мужчина получил телесные повреждения ног. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Еще одна атака вражеского БПЛА произошла в поселке Белый Колодец. Вблизи почтового отделения в результате удара погибли двое гражданских мужчин 81 и 61 лет. Кроме того, ранения получила 71-летняя местная жительница. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации потерпевшая отказалась.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Полиция призывает граждан соблюдать правила безопасности и, по возможности, избегать пребывания на открытой местности во время угрозы вражеских атак.

Напомним

Оккупанты нанесли баллистический удар по жилой застройке Киевского района Харькова. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом.