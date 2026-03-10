Чехія планує посилити контроль за автобусними перевезеннями з України
Київ • УНН
Чеський уряд створює робочу групу для перевірки перевізників через підозри в контрабанді зброї та несплаті податків. Зміни правил планують на травень.
Уряд Чехії планує радикально змінити правила автобусного сполучення з Україною, запровадивши суворий контроль за перевізниками. Про це у соцмережі X повідомив спікер Палати депутатів Чехії та лідер партії SPD Томіо Окамура, пише УНН.
Деталі
За словами політика, влада вже створила спеціальну робочу групу, яка має на меті переглянути умови перевезень та впровадити жорсткий нагляд за пасажирськими маршрутами.
Окамура висунув низку серйозних звинувачень на адресу перевізників. Він стверджує, що значна частина ринку працює "в чорну" та використовується для контрабанди незаконних товарів, зокрема зброї та інших військових товарів, ігноруючи законодавство та безпекові норми.
Спікер також наголосив, що транспортні оператори ухиляються від сплати податків, а багаж пасажирів автобусів не проходить належного контролю, і закликав посилити нагляд за маршрутками.
Згідно з даними, оприлюдненими політиком, регулярний пасажиропотік між Чехією та Україною оцінюється у 2 млн осіб. Крім транспортних обмежень, чеська влада готує зміни до законодавства про перебування іноземців.
Презентація проєкту на коаліційній раді запланована на травень, після чого документ передадуть на розгляд уряду, зазначив Окамура.
Нагадаємо
Чехія пропонує Євросоюзу обговорити коригування тимчасового захисту для українських біженців, можливо, з обмеженням його обсягу. У Чехії понад 398 тисяч українців з тимчасовим захистом, щомісяця прибуває близько шести тисяч осіб.