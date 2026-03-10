$43.730.0850.540.36
Ексклюзив
11:27
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
08:20
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Чехія планує посилити контроль за автобусними перевезеннями з України

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Чеський уряд створює робочу групу для перевірки перевізників через підозри в контрабанді зброї та несплаті податків. Зміни правил планують на травень.

Чехія планує посилити контроль за автобусними перевезеннями з України

Уряд Чехії планує радикально змінити правила автобусного сполучення з Україною, запровадивши суворий контроль за перевізниками. Про це у соцмережі X повідомив спікер Палати депутатів Чехії та лідер партії SPD Томіо Окамура, пише УНН.

Деталі

За словами політика, влада вже створила спеціальну робочу групу, яка має на меті переглянути умови перевезень та впровадити жорсткий нагляд за пасажирськими маршрутами.

Окамура висунув низку серйозних звинувачень на адресу перевізників. Він стверджує, що значна частина ринку працює "в чорну" та використовується для контрабанди незаконних товарів, зокрема зброї та інших військових товарів, ігноруючи законодавство та безпекові норми.

Спікер також наголосив, що транспортні оператори ухиляються від сплати податків, а багаж пасажирів автобусів не проходить належного контролю, і закликав посилити нагляд за маршрутками.

Згідно з даними, оприлюдненими політиком, регулярний пасажиропотік між Чехією та Україною оцінюється у 2 млн осіб. Крім транспортних обмежень, чеська влада готує зміни до законодавства про перебування іноземців.

Презентація проєкту на коаліційній раді запланована на травень, після чого документ передадуть на розгляд уряду, зазначив Окамура.

Нагадаємо

Чехія пропонує Євросоюзу обговорити коригування тимчасового захисту для українських біженців, можливо, з обмеженням його обсягу. У Чехії понад 398 тисяч українців з тимчасовим захистом, щомісяця прибуває близько шести тисяч осіб.

Ольга Розгон

СвітНаші за кордоном
Війна в Україні
Державний кордон України
Європейський Союз
Чехія
Україна