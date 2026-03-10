Чехия планирует усилить контроль за автобусными перевозками из Украины

$43.730.0850.540.36
Эксклюзив
11:27
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
08:20
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
публикации
Эксклюзивы
ЦПД: РПЦ канонизирует погибших оккупантов для оправдания войны против Украины10 марта, 03:02 • 7534 просмотра
Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают10 марта, 06:00 • 12256 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным10 марта, 06:25 • 27370 просмотра
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo08:42 • 18349 просмотра
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко09:07 • 12548 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
11:25 • 13282 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
08:20 • 25503 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 66442 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 69748 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 78059 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Донецкая область
Израиль
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 2434 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 22418 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 30024 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 29839 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 30785 просмотра
Чехия планирует усилить контроль за автобусными перевозками из Украины

10 марта

 • 302 просмотра

Чешское правительство создает рабочую группу для проверки перевозчиков из-за подозрений в контрабанде оружия и неуплате налогов. Изменения правил планируются на май.

Чехия планирует усилить контроль за автобусными перевозками из Украины

Правительство Чехии планирует радикально изменить правила автобусного сообщения с Украиной, введя строгий контроль за перевозчиками. Об этом в соцсети X сообщил спикер Палаты депутатов Чехии и лидер партии SPD Томио Окамура, пишет УНН.

Подробности

По словам политика, власти уже создали специальную рабочую группу, которая имеет целью пересмотреть условия перевозок и внедрить жесткий надзор за пассажирскими маршрутами.

Окамура выдвинул ряд серьезных обвинений в адрес перевозчиков. Он утверждает, что значительная часть рынка работает "в черную" и используется для контрабанды незаконных товаров, в частности оружия и других военных товаров, игнорируя законодательство и нормы безопасности.

Спикер также подчеркнул, что транспортные операторы уклоняются от уплаты налогов, а багаж пассажиров автобусов не проходит надлежащего контроля, и призвал усилить надзор за маршрутками.

Согласно данным, обнародованным политиком, регулярный пассажиропоток между Чехией и Украиной оценивается в 2 млн человек. Кроме транспортных ограничений, чешские власти готовят изменения в законодательство о пребывании иностранцев.

Презентация проекта на коалиционном совете запланирована на май, после чего документ передадут на рассмотрение правительства, отметил Окамура.

Напомним

Чехия предлагает Евросоюзу обсудить корректировку временной защиты для украинских беженцев, возможно, с ограничением ее объема. В Чехии более 398 тысяч украинцев с временной защитой, ежемесячно прибывает около шести тысяч человек.

Ольга Розгон

