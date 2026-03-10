Чехия планирует усилить контроль за автобусными перевозками из Украины
Киев • УНН
Чешское правительство создает рабочую группу для проверки перевозчиков из-за подозрений в контрабанде оружия и неуплате налогов. Изменения правил планируются на май.
Правительство Чехии планирует радикально изменить правила автобусного сообщения с Украиной, введя строгий контроль за перевозчиками. Об этом в соцсети X сообщил спикер Палаты депутатов Чехии и лидер партии SPD Томио Окамура, пишет УНН.
Подробности
По словам политика, власти уже создали специальную рабочую группу, которая имеет целью пересмотреть условия перевозок и внедрить жесткий надзор за пассажирскими маршрутами.
Окамура выдвинул ряд серьезных обвинений в адрес перевозчиков. Он утверждает, что значительная часть рынка работает "в черную" и используется для контрабанды незаконных товаров, в частности оружия и других военных товаров, игнорируя законодательство и нормы безопасности.
Спикер также подчеркнул, что транспортные операторы уклоняются от уплаты налогов, а багаж пассажиров автобусов не проходит надлежащего контроля, и призвал усилить надзор за маршрутками.
Согласно данным, обнародованным политиком, регулярный пассажиропоток между Чехией и Украиной оценивается в 2 млн человек. Кроме транспортных ограничений, чешские власти готовят изменения в законодательство о пребывании иностранцев.
Презентация проекта на коалиционном совете запланирована на май, после чего документ передадут на рассмотрение правительства, отметил Окамура.
Напомним
Чехия предлагает Евросоюзу обсудить корректировку временной защиты для украинских беженцев, возможно, с ограничением ее объема. В Чехии более 398 тысяч украинцев с временной защитой, ежемесячно прибывает около шести тысяч человек.