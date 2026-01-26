Частина Київщини залишилася без світла: екстрені відключення у двох районах
Київ • УНН
У частині Броварського та Бориспільського районів Київської області застосовані екстрені відключення електроенергії за командою Укренерго. Під час таких відключень графіки не діють.
У двох районах Київської області частково застосовані екстрені відключення, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Київщина: в частині Броварського та Бориспільського районів за командою Укренерго застосовані екстрені відключення
У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
