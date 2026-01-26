Частина Київщини залишилася без світла: екстрені відключення у двох районах

У двох районах Київської області частково застосовані екстрені відключення, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Київщина: в частині Броварського та Бориспільського районів за командою Укренерго застосовані екстрені відключення - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року - Свириденко