13:53 • 4156 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 10828 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 13939 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 25218 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 20317 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 40024 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 20907 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 37328 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23172 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 28055 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Частина Київщини залишилася без світла: екстрені відключення у двох районах

Київ • УНН

 • 4 перегляди

У частині Броварського та Бориспільського районів Київської області застосовані екстрені відключення електроенергії за командою Укренерго. Під час таких відключень графіки не діють.

Частина Київщини залишилася без світла: екстрені відключення у двох районах

У двох районах Київської області частково застосовані екстрені відключення, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Київщина: в частині Броварського та Бориспільського районів за командою Укренерго застосовані екстрені відключення 

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року - Свириденко25.01.26, 22:51 • 10004 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Відключення світла
Електроенергія
Київська область
ДТЕК
Укренерго