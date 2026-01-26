Часть Киевщины осталась без света: экстренные отключения в двух районах
Киев • УНН
В части Броварского и Бориспольского районов Киевской области применены экстренные отключения электроэнергии по команде Укрэнерго. Во время таких отключений графики не действуют.
В двух районах Киевской области частично применены экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Киевщина: в части Броварского и Бориспольского районов по команде Укрэнерго применены экстренные отключения
В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
