Часть Киевщины осталась без света: экстренные отключения в двух районах

В двух районах Киевской области частично применены экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Киевщина: в части Броварского и Бориспольского районов по команде Укрэнерго применены экстренные отключения - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Украинская энергетика пережила самую сложную неделю со времен блэкаута 2022 года - Свириденко