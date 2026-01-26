Часть Киевщины осталась без света: экстренные отключения в двух районах

$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 4160 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 10834 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 13944 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 25227 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 20321 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 40029 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 20908 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 37330 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23172 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 28055 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
93%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы26 января, 07:59 • 30110 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26 января, 09:18 • 26568 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 29976 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 21605 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59 • 14016 просмотра
публикации
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 25234 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 40034 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 30091 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 37336 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 114421 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Музыкант
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Европа
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 1376 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 2150 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 8866 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 32698 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 32062 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
ТикТок

Часть Киевщины осталась без света: экстренные отключения в двух районах

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В части Броварского и Бориспольского районов Киевской области применены экстренные отключения электроэнергии по команде Укрэнерго. Во время таких отключений графики не действуют.

Часть Киевщины осталась без света: экстренные отключения в двух районах

В двух районах Киевской области частично применены экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Киевщина: в части Броварского и Бориспольского районов по команде Укрэнерго применены экстренные отключения 

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Украинская энергетика пережила самую сложную неделю со времен блэкаута 2022 года - Свириденко25.01.26, 22:51 • 10004 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
ДТЭК
Укрэнерго