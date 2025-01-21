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"Битва за престиж": де дивитися матч 7-го туру Ліги Європи "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекерів, останні приготування

"Битва за престиж": де дивитися матч 7-го туру Ліги Європи "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекерів, останні приготування

Київ • УНН

 • 193540 перегляди

Сьогодні о 17:30 "Динамо" зустрінеться з "Галатасараєм" у 7-му турі Ліги Європи. Матч відбудеться у Стамбулі, букмекери віддають перевагу господарям з коефіцієнтом 1,2.

Сьогодні, 21 січня, о 17:30 за київським часом у столиці Туреччині - Стамбулі, київське "Динамо" зустрінеться із місцевим "Галатасараєм" на стадіоні Rams Park в рамках 7-го туру групового етапу Ліги Європи. УНН розповідає, де дивитися матч, хто фаворит букмекерів, останні новини із табору команд. 

Стадіон, суддівська бригада, трансляція

Матч розсудить естонська бригада арбітрів на чолі з 43-річним Крісто Тохвером. По краям поля йому допомагатимуть його співвітчизники Сільвер Коїв та Сандер Сага. Четвертий арбітр - Кевін Каівойя, арбітр VAR - Марко Лііва. 

Крісто Тохвером відомий вболівальникам луганської "Зорі", адже саме естонський спеціаліст судив матч між празькою "Славією" та "Зорею" у 2023 році в рамках кваліфікації Ліги Європи, в якому луганчани поступилися з рахунком - 0:2. 

Також Тохвер працював на різних матчах юніорських збірних України. 

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Букмекери віддають впевнену перевагу "Галатасараю", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом 1,2. На перемогу "Динамо" дають коефіцієнт - 9,8, що не дивно, адже кияни програли всі 6 своїх матчі в Лізі Європи. На нічию можна поставити з коефіцієнтом - 6,5. 

Поєдинок у прямому ефірі покаже сервіс Мегого. 

Попередні поєдинки

Як вже зазначалося, київське "Динамо" ще жодного разу не перемагало в нинішньому розіграші Ліги Європи. "Біло-сині" знаходяться на останній сходинці в турнірній таблиці та втратили потенційні шанси на прохід далі. Кияни мають у своєму активі 6 поразок і лише 1 забитий м’яч. 

Варто зазначити, що востаннє "Динамо" зіграло офіційний поєдинок у грудні минулого року, після чого чемпіонат України відправився на перерву. Тоді кияни мінімально здолали "Верес" - 1:0. Проте кияни провели 5 матчів на зборах, у яких одного разу поступилися німецькому "Магдебургу" - 3:1, зіграли внічию з польським "Лодзевом", а в решті матчів святкували перемоги. 

Натомість "Галатасарай" йде впевнено що у чемпіонаті Туреччини, що у Лізі Європи. В турецькій Суперлізі "леви" впевнено лідирують, не програвши жодного матчу – маючи 16 перемог та 3 нічиї, набрали 51 очко та випереджають найближчого переслідувача, земляків із "Фенербахче", на 6 очок. 

Також "Галатасарай" розташовується в лідируючій групі основного етапу Ліги Європи, будучи однією з п’яти команд, які не зазнали жодної поразки в нинішньому розіграші єврокубка. 

"Леви" стартували з домашньої перемоги над грецьким "ПАОКом" (3:1), після чого зіграли в гостях внічию з латвійським "РФШ" (2:2), при цьому по ходу матчу ведучи в рахунку 2:0. Далі були домашні перемоги над шведським "Ельфсборгом" (4:3) та лондонським "Тоттенхемом" (3:2), а також виїзні нічиї з голландським "АЗ" (1:1) та шведським "Мальме" (2:2). Примітно, що "Галатасарай", забивши 15 м’ячів, разом із французьким "Ліоном" має найкращу атаку серед 36-ти учасників основного етапу. 

Також зазначимо, що турецький форвард "Галатасараю" Юнус Акгюн ділить першу сходинку кращих бомбардирів Ліги Європи (5 голів) разом з Расмусом Гейлунном ("Манчестер Юнайтед"), Саму ("Порту") та Барнабашом Варгою ("Ференцварош).

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Зазначимо також, що востаннє "Динамо" та "Галатасарай" зустрічалися у квітні 2022 року, коли кияни впевнено переграли турків - 3:1. 

Перед матчем 

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський напередодні поєдинку казав, що його підопічні будуть грати проти одного з грандів турецького футболу. 

Давайте будемо відвертими: ми гратимемо проти одного з грандів турецького футболу, команди, яка протягом останніх років успішно виступає та зробила придбання на суму понад 150 мільйонів. Тут грають досвідчені футболісти, представники різних чемпіонатів – і це, безумовно, лише додає ваги. Вони на шостому місці у Лізі Європи та мають непогані шанси пройти далі. Також, якщо не помиляюся, "Галатасарай" один з найкращих за кількістю забитих м’ячів. Повторюся, ми чудово розуміємо, проти кого будемо грати. Ми говоримо про нашого суперника, але, дивлячись на нього, ми самі готувалися до цієї ігри. І ми будемо намагатися зробити все від нас залежне, щоб продемонструвати якість, настрій і зробити усе, щоб показати пристойну гру. А результат складається з багатьох аспектів: помилок, виконаних моментів тощо

- казав Шовковський. 

Капітан киян Віталій Буяльський перед поєдинком наголосив, що матч стане "битвою за престиж". 

"Можу сказати, що це буде більше битва за престиж, тому що у нас вже немає жодних задач. У нас є емблема на грудях і самолюбство, яке ми маємо показати в завтрашній грі. Я думаю, кожен з нас буде віддаватись по максимуму. Ми покажемо, що те місце, на якому ми зараз, це збіг", - казав Буяльський. 

Перед поєдинком стало відомо, що "Динамо" не допоможуть ключові гравці - захисник Денис Попов та опорник Володимир Бражко, які залишилися відновлюватися в Белеку, куди команда повернеться відразу після матчу. 

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Денис Попов

"Що стосується безпосередньо вашого питання, крім Бражка, нам завтра  (ред. - 21 січня) також точно не зможе допомогти Денис Попов. Усі інші гравці готові вийти на поле", - заявляв Шовковський. 

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Володимир Бражко 

Також у зимове трансферне вікно киян покинули вільними агентами Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський, який вже підписав контракт із житомирським "Полісся". "Біло-синіх" також залишив на правах оренди захисник Навін Малиш, який перейшов до полтавської "Ворскли". 

Тренер "Галатасараю" Бурук Окан напередодні матчу поділився очікуваннями від матчу: "Нехай вас не вводить в оману місце "Динамо" в Лізі Європи, адже вони є лідерами в чемпіонаті України, і вони ще жодного разу не програли в УПЛ. Звичайно, є відмінності від Ліги Європи, але вони не програвали. Можу сказати, що наш суперник - хороша команда". 

Він також розповів, що в поєдинку не зіграють Ейюп Айдин, Роланд Саллай та Габріел Сара. 

"Наша лава запасних скоротилася. У нас відсутні Ейюп Айдин та Роланд Саллай. Завтрашній день буде важливим для нашої лави запасних, але у нас є сильні 11 гравців. Футболісти, які вийдуть на поле, мають достатньо якостей, щоб вигравати такі матчі. Ми планували, що він буде тренуватися сьогодні (Габріел Сара - ред.), ще подивимось. У нас ще буде час, щоб ухвалити остаточне рішення, чи буде він у заявці", - казав Окан напередодні матчу. 

Також туркам не допоможе інший скандальний футболіст Мауро Ікарді, який з листопада лікується від травми коліна. 

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Мауро Ікарді 

Водночас журналісти стверджували, що Дріс Мертенс та Віктор Осімхен - головні зірки і водночас нестримна ударна сила "Галатасараю", мають зіграти з "Динамо" з перших хвилин. 

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Віктор Осімхен та Дріс Мертенс 

Павло Башинський

Павло Башинський

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