"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

ukenru
Эксклюзив
В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн
11:36 • 59514 просмотра

В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн

Эксклюзив
"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США
11:10 • 93527 просмотра

"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 123972 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 134598 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 132645 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 126633 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 160885 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 163964 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 112755 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 117482 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Эрдоган пообещал премьеру Словакии помочь с поставками российского газа

Эрдоган пообещал премьеру Словакии помочь с поставками российского газа

21 января, 04:32 • 102005 просмотра
путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

21 января, 04:57 • 109239 просмотра
россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС

россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС

21 января, 05:10 • 105606 просмотра
Госсекретарь США Рубио назвал россию агрессором и "хочет, чтобы война закончилась"

Госсекретарь США Рубио назвал россию агрессором и "хочет, чтобы война закончилась"

21 января, 06:34 • 107681 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

09:57 • 104114 просмотра
публикации
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

12:22 • 53686 просмотра
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 160896 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 163973 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 185259 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 190764 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

11:48 • 67223 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

09:57 • 104108 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 147481 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 159564 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 145843 просмотра
Актуальное
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

Киев  •  УНН

 • 52722 просмотра

Read in English

Сегодня в 17:30 «Динамо» встретится с «Галатасараем» в 7-м туре Лиги Европы. Матч состоится в Стамбуле, букмекеры отдают предпочтение хозяевам с коэффициентом 1,2.

Сегодня, 21 января, в 17:30 по киевскому времени в столице Турции - Стамбуле, киевское «Динамо» встретится с местным «Галатасараем» на стадионе Rams Park в рамках 7-го тура группового этапа Лиги Европы. УНН рассказывает, где смотреть матч, кто фаворит букмекеров, последние новости из лагеря команд. 

Стадион, судейская бригада, трансляция

Матч рассудит эстонская бригада арбитров во главе с 43-летним Кристо Тохвером. По краям поля ему будут помогать его соотечественники Сильвер Коив и Сандер Сага. Четвертый арбитр - Кевин Каивойя, арбитр VAR - Марко Лиива. 

Кристо Тохвером известен болельщикам луганской «Зари», ведь именно эстонский специалист судил матч между пражской «Славией» и «Зарей» в 2023 году в рамках квалификации Лиги Европы, в котором луганчане уступили со счетом - 0:2. 

Также Тохвер работал на различных матчах юниорских сборных Украины. 

Image

Букмекеры отдают уверенное преимущество «Галатасараю», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,2. На победу «Динамо» дают коэффициент - 9,8, что неудивительно, ведь киевляне проиграли все 6 своих матчи в Лиге Европы. На ничью можно поставить с коэффициентом - 6,5. 

Поединок в прямом эфире покажет сервис Мегого. 

Предыдущие поединки

Как уже отмечалось, киевское «Динамо» еще ни разу не побеждало в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. «Бело-синие» находятся на последней строчке в турнирной таблице и потеряли потенциальные шансы на проход дальше. Киевляне имеют в своем активе 6 поражений и лишь 1 забитый мяч. 

Стоит отметить, что последний раз «Динамо» сыграло официальный поединок в декабре прошлого года, после чего чемпионат Украины отправился на перерыв. Тогда киевляне минимально одолели «Верес» - 1:0. Однако киевляне провели 5 матчей на сборах, в которых однажды уступили немецкому «Магдебургу» - 3:1, сыграли вничью с польским «Лодзевом», а в остальных матчах праздновали победы. 

Зато «Галатасарай» идет уверенно что в чемпионате Турции, что в Лиге Европы. В турецкой Суперлиге «львы» уверенно лидируют, не проиграв ни одного матча - имея 16 побед и 3 ничьи, набрали 51 очко и опережают ближайшего преследователя, земляков из «Фенербахче», на 6 очков. 

Также «Галатасарай» располагается в лидирующей группе основного этапа Лиги Европы, являясь одной из пяти команд, которые не потерпели ни одного поражения в нынешнем розыгрыше еврокубка. 

«Львы» стартовали с домашней победы над греческим „ПАОКом“ (3:1), после чего сыграли в гостях вничью с латвийским „РФШ“ (2:2), при этом по ходу матча ведя в счете 2:0. Далее были домашние победы над шведским «Эльфсборгом» (4:3) и лондонским «Тоттенхэмом» (3:2), а также выездные ничьи с голландским «АЗ» (1:1) и шведским «Мальме» (2:2). Примечательно, что «Галатасарай», забив 15 мячей, вместе с французским «Лионом» имеет лучшую атаку среди 36-ти участников основного этапа. 

Также отметим, что турецкий форвард «Галатасарая» Юнус Акгюн делит первую строчку лучших бомбардиров Лиги Европы (5 голов) вместе с Расмусом Гейлунном («Манчестер Юнайтед»), Саму («Порту») и Барнабашем Варгой ("Ференцварош).

Image

Отметим также, что последний раз «Динамо» и «Галатасарай» встречались в апреле 2022 года, когда киевляне уверенно переиграли турок - 3:1. 

Перед матчем 

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский накануне поединка говорил, что его подопечные будут играть против одного из грандов турецкого футбола. 

Давайте будем откровенны: мы будем играть против одного из грандов турецкого футбола, команды, которая в последние годы успешно выступает и сделала приобретения на сумму более 150 миллионов. Здесь играют опытные футболисты, представители разных чемпионатов - и это, безусловно, только добавляет веса. Они на шестом месте в Лиге Европы и имеют неплохие шансы пройти дальше. Также, если не ошибаюсь, «Галатасарай» один из лучших по количеству забитых мячей. Повторюсь, мы прекрасно понимаем, против кого будем играть. Мы говорим о нашем сопернике, но, глядя на него, мы сами готовились к этой игре. И мы будем стараться сделать все от нас зависящее, чтобы продемонстрировать качество, настрой и сделать все, чтобы показать приличную игру. А результат складывается из многих аспектов: ошибок, выполненных моментов и т.д

- говорил Шовковский. 

Капитан киевлян Виталий Буяльский перед поединком отметил, что матч станет «битвой за престиж». 

«Могу сказать, что это будет больше битва за престиж, потому что у нас уже нет никаких задач. У нас есть эмблема на груди и самолюбие, которое мы должны показать в завтрашней игре. Я думаю, каждый из нас будет отдаваться по максимуму. Мы покажем, что то место, на котором мы сейчас, это совпадение», - говорил Буяльский. 

Перед поединком стало известно, что «Динамо» не помогут ключевые игроки - защитник Денис Попов и опорник Владимир Бражко, которые остались восстанавливаться в Белеке, куда команда вернется сразу после матча. 

Image

Денис Попов

«Что касается непосредственно вашего вопроса, кроме Бражко, нам завтра  (ред. - 21 января) также точно не сможет помочь Денис Попов. Все остальные игроки готовы выйти на поле», - заявлял Шовковский. 

Image

Владимир Бражко 

Также в зимнее трансферное окно киевлян покинули свободными агентами Владимир Шепелев и Александр Андриевский, который уже подписал контракт с житомирским «Полесьем». «Бело-синих» также покинул на правах аренды защитник Навин Малыш, который перешел в полтавскую „Ворсклу“. 

Тренер «Галатасарая» Бурук Окан накануне матча поделился ожиданиями от матча: «Пусть вас не вводит в заблуждение место «Динамо» в Лиге Европы, ведь они являются лидерами в чемпионате Украины, и они еще ни разу не проиграли в УПЛ. Конечно, есть отличия от Лиги Европы, но они не проигрывали. Могу сказать, что наш соперник - хорошая команда». 

Он также рассказал, что в поединке не сыграют Эйюп Айдин, Роланд Саллай и Габриэл Сара. 

«Наша скамейка запасных сократилась. У нас отсутствуют Эйюп Айдин и Роланд Саллай. Завтрашний день будет важным для нашей скамейки запасных, но у нас есть сильные 11 игроков. Футболисты, которые выйдут на поле, имеют достаточно качеств, чтобы выигрывать такие матчи. Мы планировали, что он будет тренироваться сегодня (Габриэл Сара - ред.), еще посмотрим. У нас еще будет время, чтобы принять окончательное решение, будет ли он в заявке», - говорил Окан накануне матча. 

Также туркам не поможет другой скандальный футболист Мауро Икарди, который с ноября лечится от травмы колена. 

Image

Мауро Икарди 

В то же время журналисты утверждали, что Дрис Мертенс и Виктор Осимхен - главные звезды и одновременно неудержимая ударная сила «Галатасарая», должны сыграть с «Динамо» с первых минут. 

Image

Виктор Осимхен и Дрис Мертенс 

Павел Башинский

Павел Башинский

спортпубликации
fk-dinamo-kievФК «Динамо» Киев
stambulСтамбул
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы