"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

Сегодня, 21 января, в 17:30 по киевскому времени в столице Турции - Стамбуле, киевское «Динамо» встретится с местным «Галатасараем» на стадионе Rams Park в рамках 7-го тура группового этапа Лиги Европы. УНН рассказывает, где смотреть матч, кто фаворит букмекеров, последние новости из лагеря команд.

Стадион, судейская бригада, трансляция

Матч рассудит эстонская бригада арбитров во главе с 43-летним Кристо Тохвером. По краям поля ему будут помогать его соотечественники Сильвер Коив и Сандер Сага. Четвертый арбитр - Кевин Каивойя, арбитр VAR - Марко Лиива.

Кристо Тохвером известен болельщикам луганской «Зари», ведь именно эстонский специалист судил матч между пражской «Славией» и «Зарей» в 2023 году в рамках квалификации Лиги Европы, в котором луганчане уступили со счетом - 0:2.

Также Тохвер работал на различных матчах юниорских сборных Украины.

Букмекеры отдают уверенное преимущество «Галатасараю», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,2. На победу «Динамо» дают коэффициент - 9,8, что неудивительно, ведь киевляне проиграли все 6 своих матчи в Лиге Европы. На ничью можно поставить с коэффициентом - 6,5.

Поединок в прямом эфире покажет сервис Мегого.

Предыдущие поединки

Как уже отмечалось, киевское «Динамо» еще ни разу не побеждало в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. «Бело-синие» находятся на последней строчке в турнирной таблице и потеряли потенциальные шансы на проход дальше. Киевляне имеют в своем активе 6 поражений и лишь 1 забитый мяч.

Стоит отметить, что последний раз «Динамо» сыграло официальный поединок в декабре прошлого года, после чего чемпионат Украины отправился на перерыв. Тогда киевляне минимально одолели «Верес» - 1:0. Однако киевляне провели 5 матчей на сборах, в которых однажды уступили немецкому «Магдебургу» - 3:1, сыграли вничью с польским «Лодзевом», а в остальных матчах праздновали победы.

Зато «Галатасарай» идет уверенно что в чемпионате Турции, что в Лиге Европы. В турецкой Суперлиге «львы» уверенно лидируют, не проиграв ни одного матча - имея 16 побед и 3 ничьи, набрали 51 очко и опережают ближайшего преследователя, земляков из «Фенербахче», на 6 очков.

Также «Галатасарай» располагается в лидирующей группе основного этапа Лиги Европы, являясь одной из пяти команд, которые не потерпели ни одного поражения в нынешнем розыгрыше еврокубка.

«Львы» стартовали с домашней победы над греческим „ПАОКом“ (3:1), после чего сыграли в гостях вничью с латвийским „РФШ“ (2:2), при этом по ходу матча ведя в счете 2:0. Далее были домашние победы над шведским «Эльфсборгом» (4:3) и лондонским «Тоттенхэмом» (3:2), а также выездные ничьи с голландским «АЗ» (1:1) и шведским «Мальме» (2:2). Примечательно, что «Галатасарай», забив 15 мячей, вместе с французским «Лионом» имеет лучшую атаку среди 36-ти участников основного этапа.

Также отметим, что турецкий форвард «Галатасарая» Юнус Акгюн делит первую строчку лучших бомбардиров Лиги Европы (5 голов) вместе с Расмусом Гейлунном («Манчестер Юнайтед»), Саму («Порту») и Барнабашем Варгой ("Ференцварош).

Отметим также, что последний раз «Динамо» и «Галатасарай» встречались в апреле 2022 года, когда киевляне уверенно переиграли турок - 3:1.

Перед матчем

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский накануне поединка говорил, что его подопечные будут играть против одного из грандов турецкого футбола.

Давайте будем откровенны: мы будем играть против одного из грандов турецкого футбола, команды, которая в последние годы успешно выступает и сделала приобретения на сумму более 150 миллионов. Здесь играют опытные футболисты, представители разных чемпионатов - и это, безусловно, только добавляет веса. Они на шестом месте в Лиге Европы и имеют неплохие шансы пройти дальше. Также, если не ошибаюсь, «Галатасарай» один из лучших по количеству забитых мячей. Повторюсь, мы прекрасно понимаем, против кого будем играть. Мы говорим о нашем сопернике, но, глядя на него, мы сами готовились к этой игре. И мы будем стараться сделать все от нас зависящее, чтобы продемонстрировать качество, настрой и сделать все, чтобы показать приличную игру. А результат складывается из многих аспектов: ошибок, выполненных моментов и т.д - говорил Шовковский.

Капитан киевлян Виталий Буяльский перед поединком отметил, что матч станет «битвой за престиж».

«Могу сказать, что это будет больше битва за престиж, потому что у нас уже нет никаких задач. У нас есть эмблема на груди и самолюбие, которое мы должны показать в завтрашней игре. Я думаю, каждый из нас будет отдаваться по максимуму. Мы покажем, что то место, на котором мы сейчас, это совпадение», - говорил Буяльский.

Перед поединком стало известно, что «Динамо» не помогут ключевые игроки - защитник Денис Попов и опорник Владимир Бражко, которые остались восстанавливаться в Белеке, куда команда вернется сразу после матча.

Денис Попов

«Что касается непосредственно вашего вопроса, кроме Бражко, нам завтра (ред. - 21 января) также точно не сможет помочь Денис Попов. Все остальные игроки готовы выйти на поле», - заявлял Шовковский.

Владимир Бражко

Также в зимнее трансферное окно киевлян покинули свободными агентами Владимир Шепелев и Александр Андриевский, который уже подписал контракт с житомирским «Полесьем». «Бело-синих» также покинул на правах аренды защитник Навин Малыш, который перешел в полтавскую „Ворсклу“.

Тренер «Галатасарая» Бурук Окан накануне матча поделился ожиданиями от матча: «Пусть вас не вводит в заблуждение место «Динамо» в Лиге Европы, ведь они являются лидерами в чемпионате Украины, и они еще ни разу не проиграли в УПЛ. Конечно, есть отличия от Лиги Европы, но они не проигрывали. Могу сказать, что наш соперник - хорошая команда».

Он также рассказал, что в поединке не сыграют Эйюп Айдин, Роланд Саллай и Габриэл Сара.

«Наша скамейка запасных сократилась. У нас отсутствуют Эйюп Айдин и Роланд Саллай. Завтрашний день будет важным для нашей скамейки запасных, но у нас есть сильные 11 игроков. Футболисты, которые выйдут на поле, имеют достаточно качеств, чтобы выигрывать такие матчи. Мы планировали, что он будет тренироваться сегодня (Габриэл Сара - ред.), еще посмотрим. У нас еще будет время, чтобы принять окончательное решение, будет ли он в заявке», - говорил Окан накануне матча.

Также туркам не поможет другой скандальный футболист Мауро Икарди, который с ноября лечится от травмы колена.

Мауро Икарди

В то же время журналисты утверждали, что Дрис Мертенс и Виктор Осимхен - главные звезды и одновременно неудержимая ударная сила «Галатасарая», должны сыграть с «Динамо» с первых минут.

Виктор Осимхен и Дрис Мертенс