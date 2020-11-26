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Буславець розповіла про “теплі кредити”, фонд декарбонізації та агентство зеленої енергетики

Буславець розповіла про “теплі кредити”, фонд декарбонізації та агентство зеленої енергетики

Київ • УНН

 • 11132 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністерство енергетики підвищує енергоефективність країни за допомогою внутрішніх та зовнішніх партнерів. Про це у ході онлайн-конференції "Фонд гарантування кредитів на енергоефективність: як це працює" заявила перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець, передає УНН.

Вона уточнила, що політику у сфері енергоефективності здійснює Міненерго, Мінрегіон та Держенергоефективності.

"У кожного є свої практичні інструменти. Мінрегіон – головний розпорядник коштів Фонду енергоефективності. Міненерго та Держенергоефективності здійснють адміністрування програми теплих кредитів. Ця програма довела свою ефективність і на наступний рік також передбачені кошти, щоб її продовжити. Також, в рамках вертикалі Міненерго та Держенергоефективності планується запуск ще одного глобального інструменту - Фонду декарбонізації. Його створення передбачається без утворення окремого юридичного суб’єкту, його формат – це стаття у бюджеті", - уточнила вона.

Крім того, Міненерго працює над тим, аби перепрофілювати Держенергоефективності в Агентство зеленої енергетики, продовжила Буславець.

"Нами вже розроблено прогресивну організаційну структуру Держенергоефективності. Це і адміністрування механізмів державної підтримки в усіх секторах економіки, і фактична імплементація європейського законодавства, розвиток ринку енергосервісу, біоенергетики, стимулювання розвитку "зеленого" водню, створення можливості для використання енергетичного потенціалу відходів, реалізація сучасних інструментів фінансування енергоефективності, таких як "зелені" облігації, "зелені" фонди , залучення міжнародних донорів тощо", - поінформувала чиновник.

Крім внутрішніх, до своєї діяльності Міненерго залучає міжнародних партнерів, каже Буславець.

"Ми багато працюємо з нашими міжнародними партнерами, в рамках трирівневої системи координацій міжнародної допомоги. Ми створили галузеву робочу групу "Ефективне споживання енергетичних ресурсів та реформа централізованого теплопостачання".

Співголовами робочої групи з української сторони є Міненерго і Мінрегіон, зі сторони міжнародних партнерів – UNIDO та GIZ. Функції секретаріату робочої групи покладено на Держенергоефективності", - розповіла вона.

Буславець вважає, що Україна має потужний потенціал з енергоефективності . Для цього Міненерго ініціювало низку законодавчих ініціатив, які імплементують законодавство ЄС в сфері енергоефективності, стимулюють розвиток ринку енергосервісу тощо.

Нагадаємо, 20 листопада Ольга Буславець звільнила посаду в.о. міністра енергетики і призначена першим заступником. В.о. міністра став її колишній зам Юрій Бойко. Такому рішенню Кабміна передувало ухвалення закону, який обмежує перебування в.о. міністрів на посаді до 30 днів.

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