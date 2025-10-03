Будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією досягло майже 90% готовності
Будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією наближається до завершення, виконано 87% робіт. Вже змонтовано металеву конструкцію та облаштовано з'їзди, триває монтаж тротуарів та підключення освітлення.
Все ще триває монтаж тротуарів та підключення освітлення, але зʼїзди з боків переходу облаштовані. Про це повідомив Мирослав Білецький, керівник Закарпатської ОВА.
Деталі
Будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією на порозі фінального виконання. Стан виконання будівельних робіт, згідно з дописом глави Закарпатської ОВА, вже становить 87%.
Повідомляється, що металева конструкція дорожнього мосту повністю змонтована, також облаштовані зʼїзди з обох боків переходу.
Проводяться інші роботи, зокрема триває:
- монтаж поруччя;
- укладання тротуарів;
- здійснюється підключення зовнішнього освітлення.
Реалізація будівництва мосту необхідна для Закарпаття і повіту Марамуреш, підкреслюють в ОВА. І загалом - проєкт важливий для Румунії і України, оскільки міст як між країнами, так і між людьми.