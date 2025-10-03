Строительство моста через Тису между Украиной и Румынией достигло почти 90% готовности
Киев • УНН
Строительство моста через Тису между Украиной и Румынией близится к завершению, выполнено 87% работ. Уже смонтирована металлическая конструкция и обустроены съезды, продолжается монтаж тротуаров и подключение освещения.
Все еще продолжается монтаж тротуаров и подключение освещения, но съезды с боков перехода обустроены. Об этом сообщил Мирослав Билецкий, руководитель Закарпатской ОВА.
Детали
Строительство моста через Тису между Украиной и Румынией на пороге финального выполнения. Состояние выполнения строительных работ, согласно сообщению главы Закарпатской ОВА, уже составляет 87%.
Сообщается, что металлическая конструкция дорожного моста полностью смонтирована, также обустроены съезды с обеих сторон перехода.
Проводятся другие работы, в частности продолжается:
- монтаж перил;
- укладка тротуаров;
- осуществляется подключение наружного освещения.
Реализация строительства моста необходима для Закарпатья и уезда Марамуреш, подчеркивают в ОВА. И в целом - проект важен для Румынии и Украины, поскольку мост как между странами, так и между людьми.