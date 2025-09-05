"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Київ • УНН
Україна та союзники опрацьовують деталі гарантій безпеки, що включатимуть координацію захисту неба та моря. Планується розгортання тисяч військових, хоча точна кількість не розголошується.
Деталі
На запитання журналістки про те, що в інформаційному просторі є інформація про розгортання в Україні 10 тисяч іноземних військових у рамках гарантій безпеки, Зеленський відповів що всі деталі наразі озвучувати зарано, але план є і він передбачає певні пункти.
Буде координація країн по захисту неба...з розумінням в кількості літаків, команд. І також координація на морі, і також ми розуміємо які країни що готові запровадити, а також це питання...про що ви казали, що є інформація щодо розгортання 10 тисяч...я знов таки не буду говорити про кількість, але...це буде точно не в одиницях, а в тисячах і це факт
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Україна має план гарантій безпеки, але деталі поки не розкриваються. Ключовим елементом залишається координація з партнерами щодо повітряного та морського захисту, а також зміцнення армії після війни.