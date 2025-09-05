$41.350.02
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні

Київ • УНН

 • 2400 перегляди

Україна та союзники опрацьовують деталі гарантій безпеки, що включатимуть координацію захисту неба та моря. Планується розгортання тисяч військових, хоча точна кількість не розголошується.

"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні

Деталі щодо гарантій безпеки ще опрацьовуються, але вже існує план координації союзних країн у захисті неба й на морі. Також ідеться про розгортання тисяч військових, заявив Президент України Володимир Зеленський передає УНН.

Деталі

На запитання журналістки про те, що в інформаційному просторі є інформація про розгортання в Україні 10 тисяч іноземних військових у рамках гарантій безпеки, Зеленський відповів що всі деталі наразі озвучувати зарано, але план є і він передбачає певні пункти.

Буде координація країн по захисту неба...з розумінням в кількості літаків, команд. І також координація на морі, і також ми розуміємо які країни що готові запровадити, а також це питання...про що ви казали, що є інформація щодо розгортання 10 тисяч...я знов таки не буду говорити про кількість, але...це буде точно не в одиницях, а в тисячах і це факт

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Україна має план гарантій безпеки, але деталі поки не розкриваються. Ключовим елементом залишається координація з партнерами щодо повітряного та морського захисту, а також зміцнення армії після війни.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Володимир Зеленський
Україна