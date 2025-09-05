$41.350.02
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Украина и союзники прорабатывают детали гарантий безопасности, которые будут включать координацию защиты неба и моря. Планируется развертывание тысяч военных, хотя точное количество не разглашается.

"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине

Детали гарантий безопасности еще прорабатываются, но уже существует план координации союзных стран по защите неба и на море. Также речь идет о развертывании тысяч военных, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

На вопрос журналистки о том, что в информационном пространстве есть информация о развертывании в Украине 10 тысяч иностранных военных в рамках гарантий безопасности, Зеленский ответил, что все детали пока озвучивать рано, но план есть и он предусматривает определенные пункты.

Будет координация стран по защите неба... с пониманием в количестве самолетов, команд. И также координация на море, и также мы понимаем, какие страны что готовы ввести, а также это вопрос... о чем вы говорили, что есть информация о развертывании 10 тысяч... я опять-таки не буду говорить о количестве, но... это будет точно не в единицах, а в тысячах, и это факт

- сказал Зеленский.

Напомним

Ранее УНН писал, что Украина имеет план гарантий безопасности, но детали пока не раскрываются. Ключевым элементом остается координация с партнерами по воздушной и морской защите, а также укрепление армии после войны.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Владимир Зеленский
Украина