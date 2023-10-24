Буде дешевше та зручніше: Железняк про законопроєкт щодо оподаткування таксистів та кур'єрів

Деталі

На запитання чи дійсно хочуть за допомогою законопроєкту №10166 запровадити в Україні оподаткування для перукарів, кур’єрів, Железняк відповів:

«Ні. Таке формулювання точно не правда, тому що всі перераховані та багато інших (працівників цих сфер – ред.) вже платять податки. І зараз існує оподаткування. Немає сфер в яких немає податків і ці податки достатньо високі і значно більші ніж те, що ми запропонували».

Він зазначив, що бізнес вийшов з цією пропозицією.

«Ми довго її напрацьовували, років півтори для платформи Glovo, Uklon, Uber, Bolt, Kabanchik тощо. Обговорювали варіанти, які можуть бути зручні для самих умовно кур’єрів чи самозайнятих осіб, тому що вони не завжди мають час заповнювати за себе декларації, платити податки й для них це створює великі проблеми й потім не приємні ситуації у взаємодії із державою. А з іншого боку так, щоб це держава могла контролювати. Ми нарешті знайшли механізм через банки, вони погодилися, коли умовно кур’єр надає свої послуги, або таксист, то платформа про це повідомляє в банк де відкритий рахунок й автоматично держава списує податок», - розповів Железняк.

Він пояснив, що законопроєкт №10166 створено для тих хто працює на тимчасовій зайнятості й надає свої послуги в першу чергу через онлайн платформи для того, щоб їм платити податки зручніше, більш дешевше та зрозуміліше.

«Цей законопроєкт ніяким чином не змінює ситуацію, в якій людина не платить податки. Він не посилює відповідальність, не зменшує її. Зараз податки є і вони більші для таких осіб, а ми їх робимо меншими й зручнішими, от й вся різниця. Головна ідея цього законопроєкту дуже проста, що ви як кур’єр надаєте кур’єрські послуги, а платформа за вас подає всю звітність в банк й банк автоматично сплачує за вас податки», - сказав Железняк.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10166 щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності.