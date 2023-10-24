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Будет дешевле и удобнее: Железняк о законопроекте по налогообложению таксистов и курьеров

Киев • УНН

 • 311632 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Главная идея законопроекта №10166 о введении спецрежима налогообложения для самозанятых лиц, в частности таксистов и курьеров– это упрощение для них процедуры уплаты налогов и их снижение. Информация о том, что они будут платить большие налоги не соответствует действительности. Об этом сообщил народный депутат, один из авторов законопроекта Ярослав Железняк в комментарии УНН.

Будет дешевле и удобнее: Железняк о законопроекте по налогообложению таксистов и курьеров

Детали

На вопрос действительно ли хотят с помощью законопроекта №10166 ввести в Украине налогообложение для парикмахеров, курьеров, Железняк ответил:

«Нет. Такая формулировка точно не правда, потому что все перечисленные и многие другие (работников этих сфер – ред.) уже платят налоги. И сейчас существует налогообложение. Нет сфер в которых нет налогов и эти налоги достаточно высокие и значительно больше чем то, что мы предложили».

Он отметил, что бизнес вышел с этим предложением.

«Мы долго его нарабатывали, года полтора для платформы Glovo, Uklon, Uber, Bolt, Kabanchik и тому подобное. Обсуждали варианты, которые могут быть удобны для самих условно курьеров или самозанятых лиц, потому что они не всегда имеют время заполнять за себя декларации, платить налоги и для них это создает большие проблемы и потом не приятные ситуации во взаимодействии с государством. А с другой стороны так, чтобы это государство могло контролировать. Мы наконец нашли механизм через банки, они согласились, когда условно курьер предоставляет свои услуги, или таксист, то платформа об этом сообщает в банк где открыт счет и автоматически государство списывает налог», - рассказал Железняк.

Он пояснил, что законопроект №10166 создан для тех, кто работает на временной занятости и предоставляет свои услуги в первую очередь через онлайн платформы для того, чтобы им платить налоги удобнее, дешевле и понятнее.

«Этот законопроект никаким образом не меняет ситуацию, в которой человек не платит налоги. Он не усиливает ответственность, не уменьшает ее. Сейчас налоги есть и они больше для таких лиц, а мы их делаем меньше и удобнее, вот и вся разница. Главная идея этого законопроекта очень проста, что вы как курьер предоставляете курьерские услуги, а платформа за вас подает всю отчетность в банк и банк автоматически платит за вас налоги», - сказал Железняк.

Дополнение

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10166 о введении специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности.

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