Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах

Уряд Великої Британії наголосив, що активно працює над тим, щоб зупинити постачання британськими компаніями до росії комплектуючих для виробництва озброєння. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Речник британського уряду заявив, що Британія "надзвичайно серйозно" ставиться до повідомлень про експорт своїх товарів до росії.

Ми заборонили експорт тисяч товарів до росії, зокрема всі бойові засоби, про які нам повідомила Україна, і разом з нашими міжнародними партнерами запровадили найсуворіший пакет санкцій, який будь-коли застосовувався до великої економіки