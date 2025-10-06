Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах
Київ • УНН
Уряд Великої Британії активно працює над припиненням поставок британських комплектуючих до Росії для виробництва зброї. Лондон серйозно ставиться до повідомлень про експорт товарів до росії, заборонивши тисячі найменувань.
Уряд Великої Британії наголосив, що активно працює над тим, щоб зупинити постачання британськими компаніями до росії комплектуючих для виробництва озброєння. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Речник британського уряду заявив, що Британія "надзвичайно серйозно" ставиться до повідомлень про експорт своїх товарів до росії.
Ми заборонили експорт тисяч товарів до росії, зокрема всі бойові засоби, про які нам повідомила Україна, і разом з нашими міжнародними партнерами запровадили найсуворіший пакет санкцій, який будь-коли застосовувався до великої економіки
Речник додав, що будь-яка британська компанія, яка буде викрита у скоєнні такого правопорушення, може бути притягнута до кримінальної відповідальності або зазнати значних фінансових санкцій.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські дрони та ракети, використані 5 жовтня, містили понад 100 тис. компонентів іноземного виробництва. Україна очікує системного рішення від зустрічі санкційних координаторів G7 цього тижня.
"На четвертому році повномасштабної війни росія продовжує отримувати компоненти для виготовлення зброї. Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва – компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в "іскандерах" – близько 1500, у "кинджалах" – 192 компоненти, та 405 – у "калібрах"", - повідомив Зеленський.