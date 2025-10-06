$41.230.05
Ексклюзив
12:45 • 11403 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 24038 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 25372 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 28937 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 57058 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 29368 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 36581 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 64328 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76242 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 91550 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах

Київ • УНН

 • 3886 перегляди

Уряд Великої Британії активно працює над припиненням поставок британських комплектуючих до Росії для виробництва зброї. Лондон серйозно ставиться до повідомлень про експорт товарів до росії, заборонивши тисячі найменувань.

Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах

Уряд Великої Британії наголосив, що активно працює над тим, щоб зупинити постачання британськими компаніями до росії комплектуючих для виробництва озброєння. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Речник британського уряду заявив, що Британія "надзвичайно серйозно" ставиться до повідомлень про експорт своїх товарів до росії.

Ми заборонили експорт тисяч товарів до росії, зокрема всі бойові засоби, про які нам повідомила Україна, і разом з нашими міжнародними партнерами запровадили найсуворіший пакет санкцій, який будь-коли застосовувався до великої економіки

- зазначив він.

Речник додав, що будь-яка британська компанія, яка буде викрита у скоєнні такого правопорушення, може бути притягнута до кримінальної відповідальності або зазнати значних фінансових санкцій.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські дрони та ракети, використані 5 жовтня, містили понад 100 тис. компонентів іноземного виробництва. Україна очікує системного рішення від зустрічі санкційних координаторів G7 цього тижня.

"На четвертому році повномасштабної війни росія продовжує отримувати компоненти для виготовлення зброї. Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва – компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в "іскандерах" – близько 1500, у "кинджалах" – 192 компоненти, та 405 – у "калібрах"", - повідомив Зеленський.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна