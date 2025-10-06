Британия отреагировала на заявление Зеленского об использовании ее комплектующих в российских дронах и ракетах

Правительство Великобритании активно работает над прекращением поставок британских комплектующих в россию для производства оружия. Лондон серьезно относится к сообщениям об экспорте товаров в Россию, запретив тысячи наименований.

Правительство Великобритании подчеркнуло, что активно работает над тем, чтобы остановить поставки британскими компаниями в россию комплектующих для производства вооружения. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН. Подробности Представитель британского правительства заявил, что Британия "чрезвычайно серьезно" относится к сообщениям об экспорте своих товаров в россию. Мы запретили экспорт тысяч товаров в россию, в том числе все боевые средства, о которых нам сообщила Украина, и вместе с нашими международными партнерами ввели самый строгий пакет санкций, который когда-либо применялся к крупной экономике - отметил он. Представитель добавил, что любая британская компания, которая будет уличена в совершении такого правонарушения, может быть привлечена к уголовной ответственности или понести значительные финансовые санкции. Напомним Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские дроны и ракеты, использованные 5 октября, содержали более 100 тыс. компонентов иностранного производства. Украина ожидает системного решения от встречи санкционных координаторов G7 на этой неделе. "На четвертом году полномасштабной войны россия продолжает получать компоненты для изготовления оружия. Во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства – компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов. В запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в "искандерах" – около 1500, в "кинжалах" – 192 компонента, и 405 – в "калибрах"", - сообщил Зеленский.