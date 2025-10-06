$41.230.05
Эксклюзив
12:45 • 11101 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 23283 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 24821 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 28430 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 56301 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 29237 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 36473 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 64240 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76188 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91478 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Британия отреагировала на заявление Зеленского об использовании ее комплектующих в российских дронах и ракетах

Киев • УНН

 • 3318 просмотра

Правительство Великобритании активно работает над прекращением поставок британских комплектующих в россию для производства оружия. Лондон серьезно относится к сообщениям об экспорте товаров в Россию, запретив тысячи наименований.

Британия отреагировала на заявление Зеленского об использовании ее комплектующих в российских дронах и ракетах

Правительство Великобритании подчеркнуло, что активно работает над тем, чтобы остановить поставки британскими компаниями в россию комплектующих для производства вооружения. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Представитель британского правительства заявил, что Британия "чрезвычайно серьезно" относится к сообщениям об экспорте своих товаров в россию.

Мы запретили экспорт тысяч товаров в россию, в том числе все боевые средства, о которых нам сообщила Украина, и вместе с нашими международными партнерами ввели самый строгий пакет санкций, который когда-либо применялся к крупной экономике

- отметил он.

Представитель добавил, что любая британская компания, которая будет уличена в совершении такого правонарушения, может быть привлечена к уголовной ответственности или понести значительные финансовые санкции.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские дроны и ракеты, использованные 5 октября, содержали более 100 тыс. компонентов иностранного производства. Украина ожидает системного решения от встречи санкционных координаторов G7 на этой неделе.

"На четвертом году полномасштабной войны россия продолжает получать компоненты для изготовления оружия. Во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства – компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов. В запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в "искандерах" – около 1500, в "кинжалах" – 192 компонента, и 405 – в "калибрах"", - сообщил Зеленский.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина