Британські вчені будуть заражати коронавірусом добровольців для дослідження імунітету

Деталі

Відзначається, що дослідження триватиме 12 місяців, і буде проходити в два етапи, в кожному з яких візьмуть участь різні групи добровольців. У проекті братимуть участь добровольці, що не були вакциновані, мають вироблені антитіла після першого зараження.

На першому етапі, який стартує в квітні, участь візьмуть 64 добровольці у віці від 18 до 30 років, добровольці отримають "мінімальну дозу" коронавірусу. Як очікують вчені, це дозволить заразити половину учасників, не викликавши у них яскраво-виражених симптомів. Учасників помістять на карантин в спеціальній лікарняній палаті мінімум на 17 днів після зараження вихідним штамом вірусу.

На другому етапі, який розпочнеться влітку, добровольці будуть інфіковані стандартизованою дозою COVID-19, обсяг якої встановлять на першому етапі.

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"Дослідження покаже нам точну картину протікання хвороби. Інформація, отримана в результаті цієї роботи, дозволить нам розробити більш ефективні вакцини і методи лікування, а також зрозуміти, чи захищені люди після зараження COVID і на який термін", - заявила професор вакцинології педіатричного факультету Оксфордського університету і головний дослідник Хелен Макшейн.

Вчені обіцяють, що ризики для учасників будуть зведені до мінімуму, а всіх, у кого розвинуться симптоми, лікуватимуть моноклональними антитілами від компанії Regeneron Pharmaceuticals.

Що ще відомо

Згідно з дослідженням, імунні клітини "мутують", щоб протистояти новим штамам COVID-19.