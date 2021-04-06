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Исследование: иммунные клетки "мутируют", чтобы противостоять новым штаммам COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14984 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Изучая кровь людей, переболевших COVID-19, и вакцинированных людей, иммунологи обнаружили, что некоторые клетки нашей иммунной системы, которые помнят прошлые инфекции и реагируют на них, могут иметь собственные способности к изменениям, противодействуя мутациям коронавируса. Об этом пишет Scientific American, передает УНН.

Детали

"По сути, иммунная система пытается опередить вирус", - рассказал иммунолог и автор исследования из Рокфеллеровского университета Мишель Нуссенцвейг.

Так, организм человека поддерживает резервные армии клеток, продуцирующих антитела, в дополнение к самим антителам, которые реагируют на первичное заражение COVID-19.

Со временем некоторые резервные клетки мутируют и вырабатывают антитела, которые лучше распознают новые вирусные версии. Исследователи считают это эффективным механизмом, который разработал организм, чтобы иметь возможность противостоять новым мутациям вируса.

Результаты проведенного исследования оказались весьма обнадеживающими. В крови тех, кто переболел, уровень антител снижался со временем, а уровни клеток (Т-клетки памяти), которые образуют антитела, оставались неизменными или даже увеличивались у некоторых людей со временем. После заражения эти клетки зависают в лимфатических узлах организма и поддерживают способность распознавать вирус. Если человек инфицируется во второй раз, Т-клетки памяти активируются, быстро вырабатывают антитела и блокируют вирус.

Таким образом во время экспериментов исследователи обнаружили, что антитела людей со временем менялись, чтобы быть способными распознавать изменения коронавируса.

 

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