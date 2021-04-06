Дослідження: імунні клітини "мутують", щоб протистояти новим штамам COVID-19

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“По суті, імунна система намагається випередити вірус”, — розповів імунолог і автор дослідження з Рокфеллерівського університету Мішель Нуссенцвейг.

Так, організм людини підтримує резервні армії клітин, що продукують антитіла, на додаток до самих антитіл, які реагують на первинне зараження COVID-19.

З часом деякі резервні клітини мутують і виробляють антитіла, які краще розпізнають нові вірусні версії. Дослідники вважають це ефективним механізмом, який розробив організм, щоб мати можливість протистояти новим мутаціям вірусу.

Результати проведеного дослідження виявились дуже обнадійливими. У крові тих, хто перехворів, рівень антитіл знижувався з часом, а рівні клітин (Т-клітини пам’яті), які утворюють антитіла, залишалися незмінними або навіть збільшувались у деяких людей з часом. Після зараження ці клітини зависають у лімфатичних вузлах організму і підтримують здатність розпізнавати вірус. Якщо людина інфікується вдруге, Т-клітини пам’яті активуються, швидко виробляють антитіла і блокують вірус.

Таким чином під час експериментів дослідники виявили, що антитіла людей з часом змінювалися, щоб бути здатними розпізнавати зміни коронавірусу.