Дослідження: імунні клітини "мутують", щоб протистояти новим штамам COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Вивчаючи кров людей, які перехворіли на COVID-19, та людей, які були вакциновані, імунологи виявили, що деякі клітини нашої імунної системи, які пам’ятають минулі інфекції та реагують на них, можуть мати власні здібності до змін, протидіючи мутаціям коронавірусу. Про це пише Scientific American, передає УНН.
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“По суті, імунна система намагається випередити вірус”, — розповів імунолог і автор дослідження з Рокфеллерівського університету Мішель Нуссенцвейг.
Так, організм людини підтримує резервні армії клітин, що продукують антитіла, на додаток до самих антитіл, які реагують на первинне зараження COVID-19.
З часом деякі резервні клітини мутують і виробляють антитіла, які краще розпізнають нові вірусні версії. Дослідники вважають це ефективним механізмом, який розробив організм, щоб мати можливість протистояти новим мутаціям вірусу.
Результати проведеного дослідження виявились дуже обнадійливими. У крові тих, хто перехворів, рівень антитіл знижувався з часом, а рівні клітин (Т-клітини пам’яті), які утворюють антитіла, залишалися незмінними або навіть збільшувались у деяких людей з часом. Після зараження ці клітини зависають у лімфатичних вузлах організму і підтримують здатність розпізнавати вірус. Якщо людина інфікується вдруге, Т-клітини пам’яті активуються, швидко виробляють антитіла і блокують вірус.
Таким чином під час експериментів дослідники виявили, що антитіла людей з часом змінювалися, щоб бути здатними розпізнавати зміни коронавірусу.