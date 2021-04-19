Британские ученые будут заражать коронавирусом добровольцев для исследования иммунитета
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Ученые Оксфордского университета объявили о начале проекта исследований человека и реакции его организма на повторное заболевание коронавирусом. Для этого они будут заражать COVID-19 молодых добровольцев, которые ранее переболели вирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте университета, передает УНН.
Детали
Отмечается, что исследование продлится 12 месяцев, и будет проходить в два этапа, в каждом из которых примут участие разные группы добровольцев. В проекте будут участвовать добровольцы, которые не были вакцинированы, имеют выработанные антитела после первого заражения.
На первом этапе, который стартует в апреле, участие примут 64 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет, добровольцы получат “минимальную дозу” коронавируса. Как ожидают ученые, это позволит заразить половину участников, не вызвав у них ярко-выраженных симптомов. Участников поместят на карантин в специальной больничной палате минимум на 17 дней после заражения исходным штаммом вируса.
На втором этапе, который начнется летом, добровольцы будут инфицированы стандартизированной дозой COVID-19, объем которой установят на первом этапе.
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“Исследование покажет нам точную картину протекания болезни. Информация, полученная в результате этой работы, позволит нам разработать более эффективные вакцины и методы лечения, а также понять, защищены ли люди после заражения COVID и на какой срок”, - заявила профессор вакцинологии педиатрического факультета Оксфордского университета и главный исследователь Хелен МакШейн.
Ученые обещают, что риски для участников будут сведены к минимуму, а всех, у кого разовьются симптомы, будут лечить моноклональными антителами от компании Regeneron Pharmaceuticals.
Что еще известно
Согласно исследованию, иммунные клетки "мутируют", чтобы противостоять новым штаммам COVID-19.