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Британские ученые будут заражать коронавирусом добровольцев для исследования иммунитета

Британские ученые будут заражать коронавирусом добровольцев для исследования иммунитета

Киев  •  УНН

 • 13579 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Ученые Оксфордского университета объявили о начале проекта исследований человека и реакции его организма на повторное заболевание коронавирусом. Для этого они будут заражать COVID-19 молодых добровольцев, которые ранее переболели вирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте университета, передает УНН.

Детали

Отмечается, что исследование продлится 12 месяцев, и будет проходить в два этапа, в каждом из которых примут участие разные группы добровольцев. В проекте будут участвовать добровольцы, которые не были вакцинированы, имеют выработанные антитела после первого заражения.

На первом этапе, который стартует в апреле, участие примут 64 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет, добровольцы получат “минимальную дозу” коронавируса. Как ожидают ученые, это позволит заразить половину участников, не вызвав у них ярко-выраженных симптомов. Участников поместят на карантин в специальной больничной палате минимум на 17 дней после заражения исходным штаммом вируса.

На втором этапе, который начнется летом, добровольцы будут инфицированы стандартизированной дозой COVID-19, объем которой установят на первом этапе.

Цитата

“Исследование покажет нам точную картину протекания болезни. Информация, полученная в результате этой работы, позволит нам разработать более эффективные вакцины и методы лечения, а также понять, защищены ли люди после заражения COVID и на какой срок”, - заявила профессор вакцинологии педиатрического факультета Оксфордского университета и главный исследователь Хелен МакШейн.

Ученые обещают, что риски для участников будут сведены к минимуму, а всех, у кого разовьются симптомы, будут лечить моноклональными антителами от компании Regeneron Pharmaceuticals.

Что еще известно

Согласно исследованию, иммунные клетки "мутируют", чтобы противостоять новым штаммам COVID-19.

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