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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
22 травня, 14:58 • 26528 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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The New York Times

El País

БпЛА атакували Липецьку область рф: повідомляється про пожежу на заводі, є постраждалі

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Внаслідок атаки БПЛА на російський Єлець постраждали 8 людей. Безпілотники вразили завод ПАТ "Енергія", найбільшого виробника хімічних джерел струму в рф.

БпЛА атакували Липецьку область рф: повідомляється про пожежу на заводі, є постраждалі

8 людей постраждали внаслідок атаки БПЛА на місто Єлець Липецької області рф. Повідомляється, що безпілотники вразили завод ПАТ Енергія — найбільше у росії підприємство з виробництва хімічних джерел струму. Про це інформує УНН із посиланням на "Російську службу ВВС", губернатора Липецької області рф Ігоря Артамонов, інформаційне агентство росії "ТАСС".

Деталі

Зазначається, що за непідтвердженою інформацією, українські безпілотники вдарили по заводу акумуляторів та батарей у місті Єлець Липецької області росії.

Уламки впали в промисловій зоні, викликавши спалах. На місці працюють оперативні служби, триває евакуація людей

- повідомив Ігор Артамонов.

За його словами, також уламки БПЛА впали на дах житлового будинку. 

Внаслідок падіння БПЛА і пожежі в промисловій зоні Єльця постраждали 8 осіб. Усім їм надається необхідна медична допомога

- додав пізніше російський чиновник.

"Через дорогу від ПАТ "Енергія", одного з найбільших у Росії виробників елементів живлення, тобто акумуляторів та батарей, розташований Єлецький медичний коледж. На своєму сайті завод повідомляє, що є постачальником, зокрема, міністерства оборони Росії", - пише "Російська служба ВВС".

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливого об’єкта ВПК російського агресора - Болхівського заводу напівпровідникових приладів, що в Орловській області рф, який постачає продукцію до підприємств рф, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".

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