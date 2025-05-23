БпЛА атакували Липецьку область рф: повідомляється про пожежу на заводі, є постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок атаки БПЛА на російський Єлець постраждали 8 людей. Безпілотники вразили завод ПАТ "Енергія", найбільшого виробника хімічних джерел струму в рф.
8 людей постраждали внаслідок атаки БПЛА на місто Єлець Липецької області рф. Повідомляється, що безпілотники вразили завод ПАТ Енергія — найбільше у росії підприємство з виробництва хімічних джерел струму. Про це інформує УНН із посиланням на "Російську службу ВВС", губернатора Липецької області рф Ігоря Артамонов, інформаційне агентство росії "ТАСС".
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Зазначається, що за непідтвердженою інформацією, українські безпілотники вдарили по заводу акумуляторів та батарей у місті Єлець Липецької області росії.
Уламки впали в промисловій зоні, викликавши спалах. На місці працюють оперативні служби, триває евакуація людей
За його словами, також уламки БПЛА впали на дах житлового будинку.
Внаслідок падіння БПЛА і пожежі в промисловій зоні Єльця постраждали 8 осіб. Усім їм надається необхідна медична допомога
"Через дорогу від ПАТ "Енергія", одного з найбільших у Росії виробників елементів живлення, тобто акумуляторів та батарей, розташований Єлецький медичний коледж. На своєму сайті завод повідомляє, що є постачальником, зокрема, міністерства оборони Росії", - пише "Російська служба ВВС".
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