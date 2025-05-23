БПЛА атаковали Липецкую область рф: сообщается о пожаре на заводе, есть пострадавшие

8 человек пострадали в результате атаки БПЛА на город Елец Липецкой области рф. Сообщается, что беспилотники поразили завод ПАО Энергия — крупнейшее в россии предприятие по производству химических источников тока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Русскую службу ВВС", губернатора Липецкой области рф Игоря Артамонова, информационное агентство россии "ТАСС".

Отмечается, что по неподтвержденной информации, украинские беспилотники ударили по заводу аккумуляторов и батарей в городе Елец Липецкой области россии.

Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, продолжается эвакуация людей

По его словам, также обломки БПЛА упали на крышу жилого дома.

В результате падения БПЛА и пожара в промышленной зоне Ельца пострадали 8 человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь