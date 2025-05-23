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БПЛА атаковали Липецкую область рф: сообщается о пожаре на заводе, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В результате атаки БПЛА на российский Елец пострадали 8 человек. Беспилотники поразили завод ПАО "Энергия", крупнейшего производителя химических источников тока в рф.

БПЛА атаковали Липецкую область рф: сообщается о пожаре на заводе, есть пострадавшие

8 человек пострадали в результате атаки БПЛА на город Елец Липецкой области рф. Сообщается, что беспилотники поразили завод ПАО Энергия — крупнейшее в россии предприятие по производству химических источников тока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Русскую службу ВВС", губернатора Липецкой области рф Игоря Артамонова, информационное агентство россии "ТАСС".

Детали

Отмечается, что по неподтвержденной информации, украинские беспилотники ударили по заводу аккумуляторов и батарей в городе Елец Липецкой области россии.

Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, продолжается эвакуация людей

- сообщил Игорь Артамонов.

По его словам, также обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. 

В результате падения БПЛА и пожара в промышленной зоне Ельца пострадали 8 человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь

- добавил позже российский чиновник.

"Через дорогу от ПАО "Энергия", одного из крупнейших в России производителей элементов питания, то есть аккумуляторов и батарей, расположен Елецкий медицинский колледж. На своем сайте завод сообщает, что является поставщиком, в частности, министерства обороны России", - пишет "Русская служба ВВС".

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важного объекта ВПК российского агрессора - Болховского завода полупроводниковых приборов, который находится в Орловской области рф и поставляет продукцию предприятиям рф, связанным с производством, в частности, самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".

В россии заявили об атаке БпЛА, временно не работают московские аэропорты23.05.25, 00:49 • 930 просмотров

Вита Зеленецкая

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