В россии заявили об атаке БпЛА, временно не работают московские аэропорты
Киев • УНН
российские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно не работают. По словам мэра столицы рф Собянина, ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву.
В России сообщили о приостановке работы московских аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителя "Росавиации", мэра москвы Сергея Собянина в Telegram.
Детали
В четверг, 22 мая в 23:45 (по Киевскому времени) представитель "Росавиации" сообщил в Telegram о приостановке работы аэропорта "Внуково", позже – аэропортов "Жуковский" и "Домодедово".
В ночь на 23 мая мэр москвы Собянин написал, что якобы российская ПВО сбила шесть беспилотников, которые "летели на Москву".
По его словам, "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".
Напомним
В четверг, 22 мая, в аэропорту шереметьево задержали 29 рейсов на вылет и 33 на прилет из-за угрозы атаки дронов. Силы ПВО рф заявили о сбитии 159 украинских БПЛА над регионами россии.
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