У росії заявили про атаку БпЛА, тимчасово не працюють московські аєропорти
Київ • УНН
російські аеропорти "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський" тимчасово не працюють. За словами мера столиці рф Собяніна, ППО збила шість безпілотників, що летіли на Москву.
У Росії повідомили про призупинення роботи московських аеропортів "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський". Про це інформує УНН із посиланням на представника "Росавіації", мера москви Сергія Собяніна в Telegram.
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У четвер, 22 травня о 23:45 (за Київським часом) представник "Росавіації" повідомив в Telegram про призупинення роботи аеропорту "Внуково", пізніше – аеропортів "Жуковський" і "Домодєдово".
У ніч проти 23 травня мер москви Собянін написав, що нібито російська ППО збила шість безпілотників, які "летіли на Москву".
За його словами, "на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб".
Нагадаємо
У четвер, 22 травня, в аеропорту шереметьєво затримали 29 рейсів на виліт та 33 на приліт через загрозу атаки дронів. Сили ППО рф заявили про збиття 159 українських БПЛА над регіонами росії.
У рф тривожно: через атаку дронів продовжують обмеження мобільного інтернету, закривають аеропорти22.05.25, 10:24 • 2174 перегляди