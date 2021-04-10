Бойовики продовжують блокувати роботу п’яти КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через п'ять контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі. Не працюють пункти "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка". Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає УНН.
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Наразі людей фактично пропускають лише через два КПВВ.
"Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають лише двічі на тиждень. При цьому російські найманці перешкоджають вільному переміщенню людей, суттєво обмежуючи пасажиропотік", – йдеться в повідомленні.
Щоденно пропускні операції здійснювалися лише у КПВВ "Станиця Луганська".
КПВВ щоденно з 8:00 до 16:00 відкриті для пропуску.
Загалом минулого тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили на тимчасово окуповану територію 5 294 особи, на контрольовану територію – 5 230 осіб.
Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 10 громадян. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.
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Додамо
Впродовж тижня роботи КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік був динамічним та мав тенденцію до збільшення. У порівнянні з минулим тижнем кількість пропущених громадян зросла на 18%.