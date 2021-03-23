Перевозили небезпечний біологічний матеріал у пакетику: скандал із тестуванням на COVID-19 на КПВВ

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"Були порушені умови. Це (біологічні зразки – ред.) передавалося маршруткою. Просто цивільною маршруткою, де їхали люди. Це був звичайний пакет, поліетиленовий. І в цьому пакеті знаходилося 36 зразків відбору біологічного матеріалу. Це є біологічний матеріал, це є інфекція. Ми будь-яку людину, яка звертається за отриманням ПЛР-тесту, розглядаємо, як потенційного позитивного хворого", - розповіла Сємєнєнко.

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На українських КПВВ загалом запроваджено безкоштовне експрес-тестування на COVID-19. Однак на окремих пунктах у нього дуже низькі темпи: за інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на КПВВ "Станиця Луганська" перевірили 187 осіб безкоштовними експрес-тестами на антиген із 2583 осіб, які перейшли на підконтрольну Україні територію.

Також для зняття з самоізоляції у додатку "Вдома" можна надати результат ПЛР-тесту, який на КПВВ можна виконати виключно у приватних лабораторіях за гроші. Посередники прямо там здійснюють забір матеріалу та транспортують його у ПЛР-лабораторії. Саме такого посередника й виявили в маршрутці за порушенням умов зберігання біологічно небезпечних зразків, які потенційно можуть містити коронавірус.