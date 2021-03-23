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Перевозили опасный биологический материал в пакетике: скандал с тестированием на COVID-19 на КПВВ

Перевозили опасный биологический материал в пакетике: скандал с тестированием на COVID-19 на КПВВ

Киев  •  УНН

 • 15936 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Правоохранители задержали человека, который в общественном транспорте в обычном полиэтиленовом пакете перевозил в ближайшую ПЦР-лабораторию биологические образцы потенциальных больных COVID-19, взятые на КПВВ "Станица Луганская". Об этом ТРК Донбасс Онлайн рассказала главный врач ЦПМСП Станичнолуганского райсовета Светлана Семененко, передает УНН.

Цитата:

"Были нарушены условия. Это (биологические образцы - ред.) передавалось маршруткой. Просто гражданской маршруткой, где ехали люди. Это был обычный пакет, полиэтиленовый. И в этом пакете находилось 36 образцов отбора биологического материала. Это биологический материал, это инфекция. Мы любого человека, обращающегося за получением ПЦР-теста, рассматриваем как потенциального положительного больного", - рассказала Семененко.

Детали

На украинском КПВВ в целом введено бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Однако на отдельных пунктах у него очень низкие темпы: по информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на КПВВ "Станица Луганская" проверили 187 человек бесплатными экспресс-тестами на антиген из 2583 лиц, которые перешли на подконтрольную Украины территорию.

Также для снятия с самоизоляции в приложении "Вдома" можно предоставить результат ПЦР-теста, который в КПВВ можно выполнить исключительно в частных лабораториях за деньги. Посредники прямо там осуществляют забор материала и транспортируют его в ПЦР-лаборатории. Именно такого посредника и обнаружили в маршрутке из-за нарушения условий хранения биологически опасных образцов, которые могут содержать коронавирус.

 

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