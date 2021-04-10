Боевики продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через пять контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Не работают пункты "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
Детали
Сейчас людей фактически пропускают только через два КПВВ.
"Движение дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только дважды в неделю. При этом российские наемники препятствуют свободному перемещению людей, существенно ограничивая пассажиропоток", - говорится в сообщении.
Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская".
КПВВ ежедневно с 8:00 до 16:00 открыты для пропуска.
В общем на прошлой неделе военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на временно оккупированную территорию 5294 лица, на контролируемую территорию - 5230 человек.
Кроме того, пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 10 граждан. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перевозили опасный биологический материал в пакетике скандал с тестированием на COVID-19 на КПВВ
Добавим
В течение недели работы КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. По сравнению с прошлой неделей количество пропущенных граждан выросла на 18%.