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Боевики продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе

Боевики продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через пять контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Не работают пункты "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Детали

Сейчас людей фактически пропускают только через два КПВВ.

"Движение дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только дважды в неделю. При этом российские наемники препятствуют свободному перемещению людей, существенно ограничивая пассажиропоток", - говорится в сообщении.

Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская".

КПВВ ежедневно с 8:00 до 16:00 открыты для пропуска.

В общем на прошлой неделе военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на временно оккупированную территорию 5294 лица, на контролируемую территорию - 5230 человек.

Кроме того, пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 10 граждан. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

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Добавим

В течение недели работы КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. По сравнению с прошлой неделей количество пропущенных граждан выросла на 18%.

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