Тиждень роботи КПВВ у зоні ООС: у "Станиці Луганській" збільшився пасажиропотік
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Впродовж тижня роботи КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік був динамічним та мав тенденцію до збільшення. У порівнянні з минулим тижнем кількість пропущених громадян зросла на 18%. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
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"За рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорах заблокований з боку тимчасово окупованої території України. З семи відкритих КПВВ щоденний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю", - повідомляють прикордонники.
Деталі
У контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік був динамічним та мав тенденцію до збільшення. У порівнянні з минулим тижнем кількість пропущених громадян зросла на 18%. Упродовж тиждень у цьому дорожньому коридорі на тимчасово окуповану територію України прослідувало 5,9 тис. осіб, а на контрольовану територію – 6 тис. осіб.
У КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування перетнули 234 громадянина та 38 транспортних засобів до тимчасово окупованої Донеччини, водночас, 196 громадян та 30 транспортних засобів прослідували на підконтрольну Україні територію.
Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 20 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.
Додатково
Упродовж тижня прикордонники виявили громадянина, який прямував на контрольовану територію за частково підробленим документом. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.
Карантинні обмеження
За наказом командувача Об’єднаних сил в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України та діятимуть у визначений ними термін. Під час прямування з тимчасово окупованої території України проводиться температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою залишається перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі), дотриманням соціальної дистанції з урахуванням нанесених розміток.
Для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.
Доповнення
У ТКГ побачили можливість почати гуманітарне розмінування на Донбасі, якщо Росія прийме відповідне рішення.