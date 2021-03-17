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Гуманітарне розмінування відбудеться, якщо Російська Федерація прийме відповідне рішення - ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. 17 березня в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. У ТКГ побачили можливість почати гуманітарне розмінування, якщо Росія прийме відповідне рішення, повідомляє пресслужба ТКГ, пише УНН.

Цитата

“Згідно з заявою координатора підгрупи з безпеки Глави СММ ОБСЄ Посла Х.Чевіка механізм протимінної діяльності та проект документу щодо розмінування 19-ти нових ділянок на лінії розмежування, попередньо узгоджених під час Паризького саміту, готовий”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Представники Української ТКГ “запропонували напередодні Великодніх свят спільно здійснити два кроки”:

— почати процес “гуманітарного розмінування”, а саме: розмінування ділянок, на яких знаходяться кладовища, об’єкти інфраструктури (водо-, газо- та електропостачання, тощо), на яких системно проводяться регламентні та інші види робіт;

— розблокувати роботу КПВВ “Щастя” та “Золоте”.

Позиція Української делегації незмінна: основою врегулювання є чітке виконання спільних рішень, прийнятих в рамках роботи обох форматів і ТКГ, які містять у собі необхідні механізми і для встановлення всеосяжного режиму припинення вогню, і для врегулювання гуманітарної та економічної ситуації на окупованих територіях, які в подальшому стали б основою для реалізації політичної частини угод.

Додамо

Консультації в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу заблоковані через присутність на них засудженої за тероризм Майї Пирогової.

16 березня Українська сторона на засіданні робочої групи Тристоронньої контактної групи попросила видалити з групи “запрошену” з окупованого Донецька російською стороною “експертку”. У результаті, засідання було призупинено.

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