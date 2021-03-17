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Гуманитарное разминирование состоится, если Российская Федерация примет соответствующее решение - ТКГ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. 17 марта в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. В ТКГ увидели возможность начать гуманитарное разминирование, если Россия примет соответствующее решение, сообщает пресс-служба ТКГ, пишет УНН.

Цитата

“Согласно заявлению координатора подгруппы по безопасности Главы СММ ОБСЕ Посла Х.Чевика механизм противоминной деятельности и проект документа по разминированию 19-ти новых участков на линии разграничения, предварительно согласованных во время Парижского саммита, готов”, — говорится в сообщении.

Детали

Представители Украинской ТКГ “предложили накануне Пасхальных праздников совместно осуществить два шага”:

— начать процесс “гуманитарного разминирования”, а именно: разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ;

— разблокировать работу КПВВ “Счастье” и “Золотое”.

Позиция украинской делегации неизменна: основой урегулирования является четкое выполнение совместных решений, принятых в рамках работы обоих форматов и ТКГ, которые включают в себя необходимые механизмы и для установления всеобъемлющего режима прекращения огня, и для урегулирования гуманитарной и экономической ситуации на оккупированных территориях, которые в дальнейшем стали бы основой для реализации политической части соглашений.

Добавим

Консультации в политической подгруппе Трехсторонней контактной групиы по Донбассу заблокированы из-за присутствия на них осужденной за терроризм Майи Пироговой.

16 марта Украинская сторона на заседании рабочей группы Трехсторонней контактной группы попросила удалить из группы “приглашенного” из оккупированного Донецка российской стороной “експерта”. В результате, заседание было приостановлено.

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