Українська делегація покинула засідання ТКГ через присутність засудженої за тероризм Пирогової
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Консультації в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групіи щодо Донбасу заблоковані через присутність на них засудженої за тероризм Майї Пирогової. Про це повідомив член української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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"Ми з самого початку попередили, що якщо засуджена за тероризм Майя Пирогова братиме участь в роботі ТКГ, українська делегація виходить з кімнати (віртуальної) переговорів. Якби Москва і її маріонетки хотіли діалогу, вони б почули нас. Але ... почався звіт політичної підгрупи, громадянка Пирогова поруч з Никаноровою, запрошеною РФ з ОРДО. Українська делегація покинула кімнату", - написав Гармаш.
За словами члена української делегації, звіт політичної групи заблокований, як і сама робгрупа. ТКГ почала заслуховувати звіти по іншим робочим групам, де немає Пирогової.
Що було раніше
16 березня Українська сторона на засіданні робочої групи Тристоронньої контактної групи попросила видалити з групи "запрошену запрошеними" з окупованого Донецька російською стороною "експертку". У результаті, засідання було призупинено.
Що було раніше
Гармаш на початку березня повідомляв, що на тодішньому засіданні робочої групи з політичних питань вперше заговорили так звані "експерти" з окупованих Луганська і Донецька.
До цього, чотири засідання "експерти ОРДЛО" були присутні, але мовчали.