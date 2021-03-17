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Украинская делегация покинула заседание ТКГ из-за присутствия осужденной за терроризм Пироговой

Украинская делегация покинула заседание ТКГ из-за присутствия осужденной за терроризм Пироговой

Киев  •  УНН

 • 28207 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Консультации в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе по Донбассу заблокированы из-за присутствия на них осужденной за терроризм Майи Пироговой. Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Мы с самого начала предупредили, что если осуждённая за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но... Начался отчёт политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашённой РФ из ОРДО. Украинская делегация покинула комнату”, — написал Гармаш.

По словам члена украинской делегации, отчёт политической группы заблокирован, как и сама рабгруппа. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой.

Что было ранее

16 марта Украинская сторона на заседании рабочей группы Трехсторонней контактной группы попросила удалить из группы “приглашенную приглашенными” из оккупированного Донецка российской стороной “экспертку”. В результате, заседание было приостановлено.

Что было ранее

Гармаш в начале марта сообщал, что на тогдашнем заседании рабочей группы по политическим вопросам впервые заговорили так называемые “эксперты” из оккупированных Луганска и Донецка.

До этого, четыре заседания “эксперты ОРДЛО” присутствовали, но молчали.

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