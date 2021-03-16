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Заседание ТКГ: Украина попросила ОБСЕ удалить из группы "экспертку" из оккупированного Донецка

Заседание ТКГ: Украина попросила ОБСЕ удалить из группы "экспертку" из оккупированного Донецка

Киев  •  УНН

 • 20094 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинская сторона на сегодняшнем заседании рабочей группы Трехсторонней контактной группы попросила удалить из группы "приглашенную приглашенными" из оккупированного Донецка российской стороной "экспертку". В результате, заседание было приостановлено. Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

“Рабочая группа ТКГ по политическим вопросам сегодня работала всего один час. Модератор группы от ОБСЕ посол Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны. Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка Российской стороной "экспертку“ Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск”, — написал Гармаш.

Детали

По словам члена украинской делегации, подобные “участники” заседаний “делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла”.

“Поскольку посол Морель заявил, что это не в его компетенции, то мы попросили перерыва, пока этот вопрос не урегулирует ТКГ, в компетенцию которой, по словам представителя ОБСЕ, входят подобные проблемы”, — отметил Гармаш.

Он также подчеркнул, что сам факт участия в переговорах людей, не представляющих ни одного из членов ТКГ “остается за скобками”. Представитель ОБСЕ Морель, с его слов, обосновывает их участие “устоявшейся практикой”, которая устоялась, потому что “полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит”.

“На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит — видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него”, — добавил он.

Что было ранее

Гармаш в начале марта сообщал, что на тогдашнем заседании рабочей группы по политическим вопросам впервые заговорили так называемые “эксперты” из оккупированных Луганска и Донецка.

До этого, четыре заседания “эксперты ОРДЛО” присутствовали, но молчали.

Украинские Национальные Новости

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