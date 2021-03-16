Засідання ТКГ: Україна попросила ОБСЄ вилучити з групи "експертку" з окупованого Донецька

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"Робоча група ТКГ з політичних питань сьогодні працювала лише одну годину. Модератор групи від ОБСЄ посол Морель оголосив перерву на прохання української сторони. Ніякого демаршу, просто Україна, в повній відповідності до Мінських угод, попросила ОБСЄ вилучити з групи запрошену запрошеними з Донецька російською стороною "експертку" Майю Пирогову. Ця громадянка в Україні була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена в розшук", - написав Гармаш.

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За словами члена української делегації, подібні "учасники" засідань "делегітимізують переговори, чим, власне, позбавляють їх сенсу".

"Оскільки посол Морель заявив, що це не в його компетенції, то ми попросили перерви, поки це питання не врегулює ТКГ, до компетенції якої, за словами представника ОБСЄ, входять подібні проблеми", - зазначив Гармаш.

Він також підкреслив, що сам факт участі в переговорах людей, які не представляють жодного з членів ТКГ, "залишається за дужками". Представник ОБСЄ Морель, з його слів, обґрунтовує їх участь "усталеною практикою", яка усталилася, тому що "півтора місяця Кравчук на ТКГ мовчить".

"Насправді, Кравчук не мовчить, але, правда, і по столу черевиком не стукає - мабуть саме це розглядається ОБСЄ як досить активна позиція, щоб реагувати на неї", - додав він.

Що було раніше

Гармаш на початку березня повідомляв, що на тодішньому засіданні робочої групи з політичних питань вперше заговорили так звані "експерти" з окупованих Луганська і Донецька.

До цього чотири засідання "експерти ОРДЛО" були присутні, але мовчали.