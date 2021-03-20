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Неделя работы КПВВ в зоне ООС: в "Станице Луганской" увеличился пассажиропоток

Неделя работы КПВВ в зоне ООС: в "Станице Луганской" увеличился пассажиропоток

Киев  •  УНН

 • 19495 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В течение недели работы КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. По сравнению с прошлой неделей количество пропущенных граждан выросло на 18%. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Цитата:

"По решению командующего операции Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридорах заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины. Из семи открытых КПВВ ежедневный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу", - сообщают пограничники.

Детали

В контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. По сравнению с прошлой неделей количество пропущенных граждан выросло на 18%. За неделю в этом дорожном коридоре на временно оккупированную территорию Украины проследовало 5,9 тыс. человек, а на контролируемую территорию - 6 тыс. человек.

В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 234 гражданина и 38 транспортных средств на временно оккупированную территорию Донецкой области, одновременно 196 граждан и 30 транспортных средств последовали на подконтрольную Украине территорию.

Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 20 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Дополнительно

В течение недели пограничники обнаружили гражданина, который направлялся на контролируемую территорию по частично поддельному документу. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Карантинные ограничения

По приказу командующего Объединенных сил в контрольных пунктах продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета Министров Украины и будут действовать в определенный ими срок. Во время следования со временно оккупированной территории Украины проводится температурный скрининг граждан. Обязательным условием остается пребывания на КПВВ в защитной маске (респираторе), с соблюдением социальной дистанции с учетом нанесенных разметок.

Для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Вдома" или обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения необходимо иметь полис страхования.

Дополнение

В ТКГ увидели возможность начать гуманитарное разминирование на Донбассе, если Россия примет соответствующее решение.

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