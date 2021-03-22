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Боротьба з чорним експортом в АПК, розпочата Гетманцевим та Офісом генпрокурора, повинна отримати підтримку на всіх рівнях влади - Белашко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Поки більшість державних мужів і жінок захоплююче викривають "агентів Кремля", періодично виходячи на самих себе, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики під головуванням Данила Гетманцева працює над тим, щоб вивести з "тіні" аграрний сектор української економіки. Про це на своїй сторінці в Facebook написав директор Агентства соціальних комунікацій Сергій Бєлашко, передає УНН.

Експерт констатує: "Під розмови про "аграрну наддержаву" український АПК давно став осередком корупції і всіляких "схем". В першу чергу, це стосується експорту сільгосппродукції. Аграрний експорт став механізмом, який дозволяє без особливих проблем вивести гроші з української економіки і легалізувати їх за кордоном. Поки селяни страждають від відсутності оборотних коштів, агробарони "скиртують" "чорний нал", дружні їм чиновники збагачуються на "схемах", а спритні юристи і фінансисти заробляють на "відмиванні" доходів від агроекспорту в офшорах".

На думку Бєлашко, руйнування цієї системи, якою активно займається фінансовий комітет ВР, є пріоритетним завданням держави щодо забезпечення національних інтересів.

"Ліквідація тіньових схем купівлі аграрної продукції за "кеш" і неповернення валютної виручки принесе, як мінімум, 2 млрд дол. додаткових ресурсів в економіку країни. Крім того, такий "дренаж" потоків "чорного налу" сильно ускладнить життя кримінальному бізнесу, що сидить на "схемах". Все це піде на користь не тільки АПК і публічним фінансам, але і всій українській економіці, знижуючи рівень криміналізації, роблячи її більш прозорою і передбачуваною", - резюмував директор Агентства соціальних комунікацій.

Глава парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що щорічно через дії шахраїв, які спочатку купують за готівку зерно, а потім експортують його за кордон Україна втрачає близько 2 млрд дол. валютної виручки.

"Це кошти, які втрачає наша економіка. Це податки, які недоотримують наші медики. Це доходи, які отримують злочинці. На жаль, у вчинення злочинів втягнуті відомі світові зернотрейдери", - написав Гетманцев у Facebook.

У лютому поточного року Комітет Гетманцева ініціював нараду з проблем тіньового експорту продукції АПК в Офісі генерального прокурора. За підсумками озвучених фактів порушено кримінальне провадження, розпочато слідчі дії. Народний депутат висловив подяку генпрокурору Ірині Венедиктової і її заступнику Олексію Симоненку за "принципову позицію і готовність протистояти шахраям", - пообіцявши зі свого боку, що його колеги по Комітету зроблять все можливе, щоб детінізувати аграрний сектор української економіки.

Масштаби злочинності в АПК яскраво ілюструють недавнє викриття корупційних дій начальника одного з митних постів Запорізької області. Співробітники СБУ і теруправління ДБР у Мелітополі ліквідували корупційну схему експорту зерна в ЄС представниками кількох бізнес-структур. Протягом 2019-2020 років у товарно-супровідних документах комерсанти вказували недостовірні дані про вартість і походження товару, штучно занижуючи розмір обов'язкових платежів до держбюджету. Митник, в свою чергу, за хабарі закривав очі на злочини.

Втрати держбюджету тільки з однієї відправки, на якій погоріли злочинці, оцінюються в 1,2 млн грн. Однак аналогічні угоди, за даними СБУ, здійснювалися до десяти разів на місяць у залежності від обсягів зібраного врожаю.

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