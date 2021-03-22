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Борьба с черным экспортом в АПК, начатая Гетманцевым и Офисом генпрокурора, должна получить поддержку на всех уровнях власти - Белашко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Пока большинство государственных мужей и жён увлекательно разоблачают “агентов Кремля”, периодически выходя на самих себя, Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике под председательством Даниила Гетманцева работает над тем, чтобы вывести из “тени” аграрный сектор украинской экономики. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает УНН.

Эксперт констатирует: “Под разговоры об „аграрной сверхдержаве“ украинский АПК давно стал средоточием коррупции и всевозможных „схем“. В первую очередь, это касается экспорта сельхозпродукции. Аграрный экспорт стал механизмом, который позволяет без особых проблем вывести деньги из украинской экономики и легализовать их за границей. Пока крестьяне страдают от отсутствия оборотных средств, агробароны „скирдуют“ „чёрный нал“, дружественные им чиновники обогащаются на „схемах“, а ушлые юристы и финансисты зарабатывают на „отмывке“ доходов от агроэкспорта в оффшорах”.

По мнению Белашко, разрушение этой системы, которой активно занимается финансовый комитет ВРУ, является приоритетной задачей государства по обеспечению национальных интересов.

“Ликвидация теневых схем покупки аграрной продукции за „кэш“ и не возврата валютной выручки принесет, как минимум, 2 млрд долл. дополнительных ресурсов в экономику страны. Кроме того, такой „дренаж“ потоков „чёрного нала“ сильно усложнит жизнь криминальному бизнесу, сидящему на „схемах“. Всё это пойдёт на пользу не только АПК и публичным финансам, но и всей украинской экономике, снижая уровень криминализации, делая её более прозрачной и предсказуемой”, — резюмировал директор Агентства социальных коммуникаций.

Глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев подтвердил, что ежегодно из-за действий мошенников, которые сначала приобретают за наличные зерно, а затем экспортируют его за границу Украина теряет около 2 млрд долл. валютной выручки.

“Это средства, которые теряет наша экономика. Это налоги, которые недополучают наши медики. Это доходы, которые получают преступники. К сожалению, в совершение преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры”, — написал Гетманцев в Facebook.

В феврале текущего года Комитет Гетманцева инициировал совещание по проблемам теневого экспорта продукции АПК в Офисе генерального прокурора. По итогам озвученных фактов возбуждено уголовное производство, начаты следственные действия. Народный депутат выразил благодарность генпрокурору Ирине Венедиктовой и ее заместителю Алексею Симоненко за “принципиальную позицию и готовность противостоять мошенникам”, — пообещав со своей стороны, что его коллеги по Комитету сделают все возможное, чтобы детенизировать аграрный сектор украинской экономики.

Масштабы преступности в АПК ярко иллюстрирует недавнее разоблачение коррупционных действий начальника одного из таможенных постов Запорожской области. Сотрудники СБУ и теруправления ГБР в Мелитополе ликвидировали коррупционную схему экспорта зерна в ЕС представителями нескольких бизнес-структур. В течение 2019–2020 годов в товарно-сопроводительных документах коммерсанты указывали недостоверные данные о стоимости и происхождении товара, искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. Таможенник, в свою очередь, за взятки закрывал глаза на преступления.

Потери госбюджета только с одной отправки, на которой погорели преступники, оцениваются в 1,2 млн грн. Однако аналогичные сделки, по данным СБУ, осуществлялись до десяти раз в месяц в зависимости от объемов собранного урожая.

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