Борис Джонсон може стати наступним генеральним секретарем НАТО - The Telegraph
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Бориса Джонсона підтримують високопоставлені чиновники Британії, аби він став наступним генеральним секретарем НАТО, коли ця високопоставлена роль стане вільною. Про це пише видання The Telegraph, передає УНН.
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Видання The Telegraph, посилаючись на високопоставлених представників Консервативної партії пише, що прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Зокрема, висунення Джонсона як кандидата на пост генсека Альянсу підтримують члени комітету з оборони Річард Дракс і Марк Франсуа, а також колишній міністр з виходу Великобританії з Європейського союзу Девід Джонс.
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"Якби він подав заявку на посаду генерального секретаря НАТО, то я підозрюю, що він міг би звернутися до президента Зеленського за рекомендаціями", – сказав Марк Франсуа.
Прем'єр-міністра рекламують як кандидата на ключову посаду оборони з Єнсом Столтенбергом, який, як очікується, піде у відставку у вересні.
Щоб обійняти посаду, яка призначається одноголосно країнами-членами НАТО, йому потрібно буде залишити депутатський мандат.
Британського кандидата давно хотіли назначити на цю посаду через недовіру США до будь-яких діячів Європейського Союзу, які беруться на цю посаду, зважаючи на неодноразові пропозиції щодо планів нової армії ЄС.
Королівству також довіряють країни Балтії, і Джонсон особисто отримав міжнародний авторитет за допомогу у створенні міжнародної коаліції проти Росії.
Нагадаємо
Борис Джонсон на початку липня оголосив про відставку. Він покине крісло премʼєр-міністра 6 вересня, тоді ж оголосять його наступника.
Зараз за це місце змагаються Ліз Трасс та Ріші Сунак.