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Борис Джонсон може стати наступним генеральним секретарем НАТО - The Telegraph

Борис Джонсон може стати наступним генеральним секретарем НАТО - The Telegraph

Київ • УНН

 • 252270 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Бориса Джонсона підтримують високопоставлені чиновники Британії, аби він став наступним генеральним секретарем НАТО, коли ця високопоставлена ​​роль стане вільною. Про це пише видання The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Видання The Telegraph, посилаючись на високопоставлених представників Консервативної партії пише, що прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Зокрема, висунення Джонсона як кандидата на пост генсека Альянсу підтримують члени комітету з оборони Річард Дракс і Марк Франсуа, а також колишній міністр з виходу Великобританії з Європейського союзу Девід Джонс.

Цитата

"Якби він подав заявку на посаду генерального секретаря НАТО, то я підозрюю, що він міг би звернутися до президента Зеленського за рекомендаціями", – сказав Марк Франсуа.

Прем'єр-міністра рекламують як кандидата на ключову посаду оборони з Єнсом Столтенбергом, який, як очікується, піде у відставку у вересні.

Щоб обійняти посаду, яка призначається одноголосно країнами-членами НАТО, йому потрібно буде залишити депутатський мандат.

Британського кандидата давно хотіли назначити на цю посаду через недовіру США до будь-яких діячів Європейського Союзу, які беруться на цю посаду, зважаючи на неодноразові пропозиції щодо планів нової армії ЄС.

Королівству також довіряють країни Балтії, і Джонсон особисто отримав міжнародний авторитет за допомогу у створенні міжнародної коаліції проти Росії.

Нагадаємо

Борис Джонсон на початку липня оголосив про відставку. Він покине крісло премʼєр-міністра 6 вересня, тоді ж оголосять його наступника.

Зараз за це місце змагаються Ліз Трасс та Ріші Сунак.

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