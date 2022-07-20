Ліз Трасс і Ріші Сунак зійдуться у битві за посаду прем'єр-міністра Великої Британії

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Пенні Мордаунт вибула із гонки у середу після того, як отримала найменшу підтримку у п'ятому турі голосування серед консервативних членів парламенту.

Колишній міністр фінансів Сунак Ріші зберіг своє лідерство, набравши 137 голосів, а міністр закордонних справ Ліз Трасс посіла друге місце зі 113 голосами.

Результати остаточного голосування мають бути оголошені не пізніше 5 вересня, і очікується, що Джонсон залишиться виконувачем обов'язків прем'єр-міністра до того часу.

Що відбудеться далі?

Голосування, що відбулося в середу, є останнім голосуванням у напруженій боротьбі за місце Джонсона, який пішов з посади лідера Консервативної партії 7 липня після низки скандалів та масових відставок усередині свого кабінету.

Останнє слово тепер буде за членами Консервативної партії, яких налічується близько 200 000 осіб, або 0,3% населення Великої Британії, які проголосують за свого улюбленого кандидата.

У найближчі тижні два претенденти зроблять низку масових акцій по всій країні для виборців.

Потім члени Консервативної партії оберуть переможця шляхом голосування поштою, і кандидат, що переміг, автоматично стане прем'єр-міністром.

Додамо

Наступні загальні вибори у Великій Британії мають відбутися не пізніше січня 2025 року, але новий прем'єр-міністр може оголосити вибори до цього.