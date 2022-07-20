Лиз Трасс и Риши Сунак сойдутся в битве за должность премьер-министра Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Лиз Трасс встретится с Риши Сунаком в финальном раунде напряженной борьбы за место Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании. Об этом УНН информирует со ссылкой на The Guardian.
Детали
Пенни Мордаунт выбыла из гонки в среду после того, как получила наименьшую поддержку в пятом туре голосования среди консервативных членов парламента.
Бывший министр финансов Сунак Риши сохранил свое лидерство, набрав 137 голосов, а министр иностранных дел Лиз Трасс заняла второе место со 113 голосами.
Результаты окончательного голосования должны быть объявлены не позднее 5 сентября, и ожидается, что Джонсон останется исполняющим обязанности премьер-министра к тому времени.
Что произойдет дальше?
Прошедшее в среду голосование является последним голосованием в напряженной борьбе за место Джонсона, ушедшего с поста лидера Консервативной партии 7 июля после ряда скандалов и массовых отставок внутри своего кабинета.
Последнее слово теперь будет за членами Консервативной партии, которых насчитывается около 200 000 человек, или 0,3% населения Великобритании, которые проголосуют за своего любимого кандидата.
В ближайшие недели два претендента сделают ряд массовых акций по всей стране для избирателей.
Затем члены Консервативной партии изберут победителя путем голосования по почте, и победивший кандидат автоматически станет премьер-министром.
Добавим
Следующие всеобщие выборы в Великобритании должны пройти не позднее января 2025 года, но новый премьер-министр может объявить выборы до этого.