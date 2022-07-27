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Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО – The Telegraph

Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО – The Telegraph

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Борис Джонсон поддерживают высокопоставленные чиновники Британии, чтобы он стал следующим генеральным секретарем НАТО, когда эта высокопоставленная роль станет свободной. Об этом пишет издание The Telegraph, передает УНН.

Детали

Издание The Telegraph, ссылаясь на высокопоставленных представителей Консервативной партии, пишет, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. В частности, выдвижение Джонсона, как кандидата на пост генсека Альянса, поддерживают члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс.

Цитата

"Если бы он подал заявку на должность генерального секретаря НАТО, то я подозреваю, что он мог бы обратиться к президенту Зеленскому за рекомендациями", – сказал Марк Франсуа.

Премьер-министра рекламируют как кандидата на ключевой пост обороны с Йенсом Столтенбергом, который, как ожидается, уйдет в отставку в сентябре.

Чтобы вступить в должность, которая назначается единогласно странами-членами НАТО, ему нужно будет покинуть депутатский мандат.

Британского кандидата давно хотели назначить на этот пост из-за недоверия США к любым деятелям Европейского Союза, которые берутся на этот пост, учитывая неоднократные предложения по планам новой армии ЕС.

Королевству также доверяют страны Балтии, и Джонсон лично получил международный авторитет за помощь в создании международной коалиции против России.

Напомним

Борис Джонсон в начале июля объявил об отставке. Он покинет кресло премьер-министра 6 сентября, тогда же объявят его преемника.

Сейчас за это место соревнуются Лиз Трасс и Риши Сунак.

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