Детали

Издание The Telegraph, ссылаясь на высокопоставленных представителей Консервативной партии, пишет, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. В частности, выдвижение Джонсона, как кандидата на пост генсека Альянса, поддерживают члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс.

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"Если бы он подал заявку на должность генерального секретаря НАТО, то я подозреваю, что он мог бы обратиться к президенту Зеленскому за рекомендациями", – сказал Марк Франсуа.

Премьер-министра рекламируют как кандидата на ключевой пост обороны с Йенсом Столтенбергом, который, как ожидается, уйдет в отставку в сентябре.

Чтобы вступить в должность, которая назначается единогласно странами-членами НАТО, ему нужно будет покинуть депутатский мандат.

Британского кандидата давно хотели назначить на этот пост из-за недоверия США к любым деятелям Европейского Союза, которые берутся на этот пост, учитывая неоднократные предложения по планам новой армии ЕС.

Королевству также доверяют страны Балтии, и Джонсон лично получил международный авторитет за помощь в создании международной коалиции против России.

Напомним

Борис Джонсон в начале июля объявил об отставке. Он покинет кресло премьер-министра 6 сентября, тогда же объявят его преемника.

Сейчас за это место соревнуются Лиз Трасс и Риши Сунак.