Борис Джонсон оголосив про відставку

Цитата

«Воля парламентської Консервативної партії однозначно полягає в тому, що має бути новий лідер партії і, отже, новий прем'єр-міністр. Процес вибору нового лідера має розпочатися зараз, і терміни буде оголошено наступного тижня», - повідомив прем'єр.

Деталі

За його словами, він пишається тим, що йому вдалося зробити на посаді.

Джонсон запевнив, що Британія відіграла провідну роль і продовжить підтримку України у війні з росією.

Прем'єр заявив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду, доки не буде обрано нового.

Доповнення

Джонсон повністю оновив кабінет міністрів.

Довідково

Борис Джонсон - британський політик та колишній журналіст; прем'єр-міністр Великої Британії із 2019 року. Почесний громадянин Одеси.

Колишній міністр закордонних справ Британії (із 2016 до 2018), один з лідерів кампанії за вихід Великої Британії з ЄС, колишній міністр тіньового кабінету міністрів опозиції, колишній мер Лондона (2008-2016). На парламентських виборах 2015 року Джонсон був обраний членом парламенту, при цьому продовжував виконувати обов'язки мера Лондона до травня 2016 року.

З 24 липня 2019 року обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. 2019 року під його лідерством Консервативна партія набрала 43,6% голосів на парламентських виборах — найкращий результат для будь-якої партії за останні чотири десятиліття. За його прем'єрства Велика Британія формально вийшла з Європейського Союзу. Одним із ключових викликів його прем'єрства стала боротьба Британії з пандемією COVID-19.

Після повномаштабного вторгнення росії в Україну зайняв активну проукраїнську позицію, підтримує санкції проти рф.