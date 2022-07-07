Джонсон повністю оновив кабінет міністрів - BBC

Цитата

"Джонсон призначив повну заміну кабінету міністрів... призначено кабінет повністю", - пише видання.

Перед цим очікувалося, що Джонсон призначить нових міністрів.

Доповнення

Сьогодні, 7 липня, Джонсон має намір піти у відставку з посади лідера Консервативної партії, але все ще сподівається залишитися прем'єр-міністром до осені.