Джонсон повністю оновив кабінет міністрів - BBC
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон призначив повну заміну кабінету міністрів, повідомляє BBC, пише УНН.
Цитата
"Джонсон призначив повну заміну кабінету міністрів... призначено кабінет повністю", - пише видання.
Перед цим очікувалося, що Джонсон призначить нових міністрів.
Доповнення
Сьогодні, 7 липня, Джонсон має намір піти у відставку з посади лідера Консервативної партії, але все ще сподівається залишитися прем'єр-міністром до осені.