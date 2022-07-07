Борис Джонсон сьогодні подасть у відставку – ВВС

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"Сьогодні Борис Джонсон піде у відставку з поста лідера Консервативної партії – він залишиться прем'єр-міністром до осені. Лідерські перегони Консервативної партії відбудуться цього літа, і нового прем’єр-міністра буде призначено до конференції Торі у жовтні", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Уже 53 політики вийшли зі складу уряду прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.