Борис Джонсон сьогодні подасть у відставку – ВВС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Видання BBC повідомило, що глава британського уряду Борис Джонсон сьогодні покине пост лідера Консервативної партії і залишиться прем'єр-міністром до осені, інформує УНН.
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"Сьогодні Борис Джонсон піде у відставку з поста лідера Консервативної партії – він залишиться прем'єр-міністром до осені. Лідерські перегони Консервативної партії відбудуться цього літа, і нового прем’єр-міністра буде призначено до конференції Торі у жовтні", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Уже 53 політики вийшли зі складу уряду прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.