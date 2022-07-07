Борис Джонсон сегодня подаст в отставку – BBC

Цитата

"Сегодня Борис Джонсон уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии – он останется премьер-министром до осени. Лидерская гонка Консервативной партии состоится этим летом, и новый премьер-министр будет назначен до конференции Тори в октябре", – говорится в сообщении.

Напомним

Уже 53 политика вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.