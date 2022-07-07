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З уряду Джонсона пішли вже 53 політики

З уряду Джонсона пішли вже 53 політики

Київ • УНН

 • 181675 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. З вечора вівторка 53 політики вийшли зі складу уряду прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Тиск на Бориса Джонсона продовжує зростати, і вранці у четвер відбулася серія відставок.

53-м членом уряду, який пішов у відставку, став Джеймс Картлідж, він пішов з посади міністра судів, заявивши при цьому, що позиція Бориса Джонсона "явно неспроможна".

Доповнення

Триває третій день безперервного потоку відставок з уряду Бориса Джонсона. Дехто думає, що прем'єр-міністру буде складно заповнити вакансії.

Прем'єр-міністр Джонсон відмовляється йти у відставку. Команда прем'єр-міністра сказала, що Джонсон має мандат від виборців, і якщо він піде, буде хаос. Але його партія, здається, дійшла іншого висновку, відзначає видання.



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