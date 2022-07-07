З уряду Джонсона пішли вже 53 політики
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. З вечора вівторка 53 політики вийшли зі складу уряду прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Тиск на Бориса Джонсона продовжує зростати, і вранці у четвер відбулася серія відставок.
53-м членом уряду, який пішов у відставку, став Джеймс Картлідж, він пішов з посади міністра судів, заявивши при цьому, що позиція Бориса Джонсона "явно неспроможна".
Доповнення
Триває третій день безперервного потоку відставок з уряду Бориса Джонсона. Дехто думає, що прем'єр-міністру буде складно заповнити вакансії.
Прем'єр-міністр Джонсон відмовляється йти у відставку. Команда прем'єр-міністра сказала, що Джонсон має мандат від виборців, і якщо він піде, буде хаос. Але його партія, здається, дійшла іншого висновку, відзначає видання.