З уряду Джонсона пішли вже 53 політики

Деталі

Тиск на Бориса Джонсона продовжує зростати, і вранці у четвер відбулася серія відставок.

53-м членом уряду, який пішов у відставку, став Джеймс Картлідж, він пішов з посади міністра судів, заявивши при цьому, що позиція Бориса Джонсона "явно неспроможна".

Доповнення

Триває третій день безперервного потоку відставок з уряду Бориса Джонсона. Дехто думає, що прем'єр-міністру буде складно заповнити вакансії.

Прем'єр-міністр Джонсон відмовляється йти у відставку. Команда прем'єр-міністра сказала, що Джонсон має мандат від виборців, і якщо він піде, буде хаос. Але його партія, здається, дійшла іншого висновку, відзначає видання.





