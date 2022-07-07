Из правительства Джонсона ушли уже 53 политика
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. С вечера вторника 53 политика вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Давление на Бориса Джонсона продолжает расти, и утром в четверг произошла серия отставок.
53-м членом правительства, ушедшим в отставку, стал Джеймс Картлидж, он ушел с должности министра судов, заявив при этом, что позиция Бориса Джонсона "явно несостоятельна".
Дополнение
Продолжается третий день непрерывного потока отставок из правительства Бориса Джонсона. Некоторые думают, что премьер-министру будет сложно заполнить вакансии.
Премьер-министр Джонсон отказывается уходить в отставку. Команда премьер-министра сказала, что у Джонсона есть мандат от избирателей, и если он уйдет, будет хаос. Но его партия, кажется, пришла к другому выводу, отмечает издание.