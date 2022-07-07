Джонсон полностью обновил кабинет министров - BBC
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил полную замену кабинета министров, сообщает BBC, пишет УНН.
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"Джонсон назначил полную замену кабинету министров... назначен кабинет полностью", - пишет издание.
Перед этим ожидалось, что Джонсон назначит новых министров.
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Сегодня, 7 июля, Джонсон намерен уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии, но все еще надеется остаться премьер-министром до осени.